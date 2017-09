OKEZONE WEEK-END: Kim Soo Hyun dan Hyun Bin Jadi Artis Termahal Korea, Berapa Ya Bayarannya?

JAKARTA - Semenjak budaya Korea menyebar ke seluruh dunia melalui lagu-lagu K-Pop dan drama Korea, bayaran para artis Korea pun semakin melambung. Hal ini sangat wajar mengingat kualitas yang mereka tawarkan memang selalu terjaga.

Drama-drama Korea selalu menyajikan cerita seru dan menarik. Begitu juga dengan lagu-lagu dari idol K-pop.

Okezone telah merangkum 5 artis Korea yang memiliki bayaran tertinggi saat ini. Simak ulasannya berikut ini.

1. Kim Soo Hyun

(foto: Worldstopmost)

Nama Kim Soo Hyun sudah tak usah dipertanyakan lagi di Korea Selatan. Ia dikenal sebagai aktor papan atas yang membintangi baik itu film atau pun drama Korea.

Beberapa drama besar yang pernah dibintangi oleh Kim Soo Hyun adalah Dream High, My Love from the Star, The Producers, dan Moon Embracing the Star. Sementara film tersuksesnya sejauh ini adalah The Thieves, Secretly, Greatly.

Bayaran yang diterima oleh Kim Soo Hyun dikabarkan mencapai Rp1,1 miliar untuk setiap episode drama yang dibintanginya. Tak ayal jika Kim Soo Hyun dinobatkan sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan untuk saat ini.

2. Hyun Bin

(foto: Worldstopmost)

Nama satu ini juga dipastikan sudah dikenal luas oleh para pencinta film dan drama Korea. Hyun Bin terkenal dengan peran utamanya dalam drama My Name Is Kim Sam-soon dan Secret Garden.

Hampir setara dengan Kim Soo Hyun, Hyun Bin juga mendapat bayaran Rp1,1 miliar untuk setiap episode yang dibintanginya.