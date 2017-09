Waiting for Tomorrow dan Virus, Martin Garrix Sukses Panaskan Invasion 2017

JAKARTA - DJ Martin Garrix sukses membakar detik-detik penutupan SHVR Invasion 2017: Lost in Wonderland pada Sabtu, (23/9/2017). Disjoki asal Belanda tersebut naik panggung pukul 00.58 WIB dengan sambutan meriah penonton yang telah memenuhi area konser.

Ia membakar antusias penonton dengan memainkan medley lagu In the Name of Love dan Scared to Be Lonely. Kehadirannya di depan turntable semakin menggila saat ia menyapa dengan bahasa Indonesia.

"Apa kabar Indonesia?!!!" sapa Martin.

"Everybody jump-jump!!" tambahnya.

Ia memanaskan pembukaan dengan sebuah lagu instrumen dan dilanjutkan dengan single lawasnya Waiting for Tomorrow dan Virus (How About Now).

"Everybody hands up in the air!!" teriaknya.

"Hey Jakarta its nice to see you guys. Yeah clap your hand!" ajaknya.

Menurut pandangan Okezone, Martin Garrix menyusun setlist lagu dengan tepat. Makin ke belakang irama lagu dibuat semakin klimaks dan tak membuat penonton berhenti bergoyang. Ia pun ikut merasakan semangat penonton dengan balasan membentuk simbol hati di tangannya berkali-kali.

Ia juga membawakan beberapa lagu penyanyi top hasil mixingnya seperti Daft Punk berjudul One More Time. Selain itu, ia juga membawakan Bastille - Pompeii, Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us, The Weeknd - Can't Feel My Face yang membuat penonton ikut bernyanyi.

"Hey Invasion Jakarta, how's your feeling tonight?" ujarnya.

Martin Garrix tak lupa membawakan sederet hitsnya. Diantaranya seperti Runaway, Scares to be Lonely (feat. Dua Lipa), Gold Skies, Don't Look Down (feat. Usher), There for You (feat. Troye Sivan), dan In the Name of Love (feat. Bebe Rexa).

