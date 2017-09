Agnez Mo Bikin Kejutan Lewat Video Klip, Warganet Terpesona

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Agnez Monica, atau yang akrab disapa Agnez Mo, menuai ribuan pujian dari masyarakat. Hal tersebut terjadi ketika dirinya mengungkapkan bahwa ia akan segera merilis video klip terbarunya dengan gaun yang dirancang oleh desainer Anne Avantie.

"Telepon itu berdering di pagi buta... dan terdengar suara Agnez mo . Lalu kita berbincang dari hati sebuah konsep video clip yg akan di buat di America .., ini terjadi bulan lalu . Dan ... rencana itu terbaca .., terdata .. dan tertata hingga akhirnya terlaksana . Semua .. karena komunikasi yang " nyambung ". Semoga menginspirasi," tulis Anne Avantie pada akun Instagramnya.

Dalam balutan gaun indah tersebut, Agnez Mo mendapatnya ribuan pujian dari warganet baik dalam maupun luar negeri. Bahkan Agnez diketahui tampil dan beradu akting bersama Brian Joseph White, pemeran Daniel Truman dalam film The Cabin in the Woods, pada video klip lagu berjudul Long As I Get Paid, yang berdurasi 4 menit tersebut.

Ketika ia mengunggah video klip lagu tersebut di akun YouTube Channel miliknya, respons masyarakat pun diketahui sangat antusias. Mereka kembali memuji keindahan suara, video klip, bahkan pakaian yang ia pakai.

"Diantara video clip Agnezmo yg lainnya sm video clip penyanyi2 Indonesia yg lainnya .. mungkin gua rasa ini video clip terbaik sih setuju ga sih," tulis Fajri Sabil.

"Penyanyi satu ini selalu Bertransformasi dari Tahun ke Tahun!!! Dan Selalu Menyuguhkan Karya Yang Luar Biasa Salute," tulis Wahyu Abdillah.

"Bangga deh indonesia punya agnes mo dimana setiap penampilannya selalu membawa batik yang menjadi ciri khas indonesia. love u agnes good luck agnes. god bless u," tulis Ricky Julianto.

Hingga saat ini, video klip Long As I Get Paid sudah ditonton sebanyak 300 ribu lebih orang di akun YouTube Channel milik Agnez. Bahkan 9 ribu lebih orang turut mengomentari video klip yang baru saja dipublikasikan pada 23 September pukul 00.00 WIB tersebut.

