Surprise!!, Agnez Mo Rilis MV Lagu Baru, Long As I Get Paid

JAKARTA – Agnez Mo telah memberikan isyarat bahwa dirinya akan merilis karya terbarunya pada tengah malam ini. Hal tersebut ditepatinya ketika tepat pada Sabtu (23/9/2017) pukul 00.00 WIB, Agnez merilis musik sekaligus video klip atau MV barunya berjudul Long As I Get Paid.

Tepat pada tengah malam ini, Agnez mengunggah foto screenshot MV barunya di Instagram. Foto itu memperlihatkan Agnez dengan rambut blonde yang memakai mahkota emas super besar.

“Press play!” tulis Agnez dengan memasukkan link Youtube dan Vevo MV barunya.

MV Long As I Get Paid memperlihatkan hal baru dari seorang Agnez. Dalam video klip berdurasi empat menit lebih tersebut, Agnez tampil bak seorang ratu dengan mahkota emas di kepalanya.

Meski lagu Long As I Get Paid berbahasa Inggris penuh dan merupakan bagian dari proyek go international Agnez, tapi kekasih Wijaya Saputra ini tak melupakan Indonesia. Sebaliknya, MV ini bernafaskan Indonesia dengan kehadiran batik yang dipakai Agnez di sepanjang penampilannya.

Keputusan Agnez memakai batik dalam video klip internasionalnya itu mendapat pujian dari fans dan netizen. Mereka memuji Agnez karena ikut mempromosikan dan memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional.

“Pecahhh ci agnessss superrrr kereeeeennnnnnn like internasional artissssss Proud of you,” puji @syariiansyarii_.

“Ga ngerti lagi sumpah ini keren abis. Bagus. Dan ga tau harus berkata apalagii. Ga bisa ngomong apa-apa. Ini keren. Keren. Sempurnaa,” tambah @rifqirizaldii.

Sebelum merilis Long As I Get Paid, Agnez sudah lebih dulu merilis teaser berjudul Noises di Youtube sekitar empat hari yang lalu. Teaser ini berisi ungkapan kegundahan Agnez atas komentar-komentar orang atas usaha go international-nya yang dianggap mandek.

“I hear a lot of noises. "Who are you? which one are you? Who are you?" The world is steady judging, while we're trying to find our happy ending. But that's all i hear... NOISES,” bunyi kata-kata yang diucapkan oleh Agnez dalam video Noises.

(edh)