Pecah! Alan Walker Bakar Semangat Party Goers di Invasion 2017

JAKARTA - DJ Alan Walker kembali menggoyang Indonesia lewat kemapuannya meracik lagu dan instrumen musik. Kali ini, ia menjadi penampil internasional dalam ajang konser festival musik SHVR Invasion 2017 : Lost in Wonderland yang digelar pada Jumat (22/9/2017) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ia langsung membakar panggung dengan membawakan single hits berjudul Faded. Kehadirannya dengan masker dan jaket lengkap menutupi wajah langsung membuat penonton histeris dan ikut berlompatan seperti arahannya.

Ribuan penonton yang memadati area konser dipadati dengan kelompok pertemanan, pasangan kekasih, dan seorang diri datang dari dalam dan luar negeri. Konsep festival barat yang diusung turut menjadi tema penampilan para penonton yang terlihat dari pemilihan pakaian, aksesoris, hingga melakukan face painting dengan corak sesuai tema.

Setelah memainkan beberapa mixing lagu dan instrumen, ia memainkan single hitsnya Sing Me To Sleep yang diikuti oleh para penonton dengan sing a long. Saking hebohnya, penonton sampai saling bergendongan untuk ikut berjoget saat ia merubah instrumen menjadi trap-elektro.

"Jakarta! Indonesia! Make some noise! Are you ready to dance little harder?!!! Let's go!" ujar Alan dari atas panggung.

Tak ragu, Alan pun beberapa kali naik ke atas panggung untuk mengajak penonton berjoget mengikuti arahannya. Dengan arahan goyang tangan dari kanan ke kiri, penonton langsung mengikuti arahannya.

Selain membawakan lagu hitsnya, pria berusia 20 tahun tersebut juga membawakan lagu penyanyo populer seperti Coldplay dan Ed Sheeran.

Aksi panggungnya ditutup dengan membawakan lagu mililnya berjudul Alone dan kembali memainkan musik Faded.

"Thank you so much. I wanna thank you. I love you all," tutup Alan.

Selain Alan Walker, beberapa DJ dalam dan luar negeri yang ikut meramaikan SHVR Invasion 2017 : Lost in Wonderland. Diantaranya San Holo, Martin Garrix, Andrew Rayel, Droeloe, Party Favor, Seb Zito, Shonky, 3akings, DNSW, Kana, Mayo, Myrne, Ridwan, Shawn, Sixteen, Steven, dan X2 SQUAD.

