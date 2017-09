Alan Walker Bawakan Lagu Hymne for the Weekend, Penonton: Berasa Nonton Konser Coldplay

JAKARTA - Aksi panggung Alan Walker menjadi sorotan dalam SHVR Invasion 2017 : Lost in Wonderland yang digelar pada Jumat (22/9/2017) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia membuka panggung dengan penampilan memakai jaket hoodie lengkap dengan masker menutup separuh wajahnya.

(Baca Juga: Bersama Anak Yatim, Umi Pipik Panjatkan Doa untuk Almarhumah Jupe)

(Baca Juga: Tangisi Kepergian El, Pesan Dul: Selamat Jalan Kakakku, Tetap di Jalan Allah)

Satu aksi yang membuat penonton berseru kencang adalah saat dirinya membawakan lagu Hymne for the Weekend milik Coldplay. Penonton langsung berteriak dan ikut bernyanyi mengikuti irama.

Tak sekedar membawakan hasil mixing lagu Chris Martin cs saja. Ia pun menyuguhkan aksi panggung serupa yang khas pada tur A Head Full of Dreams dengan penuh lemparan confetti warna-warni.

Menurut pantauan Okezone, segerombolan geng pria berseru bahagia sambil bernyanyi. Satu diantaranya mengatakan bahwa mendapatkan sensasi nonton konser Coldplay dalam aksi Alan Walker tersebut.

"Woooh berasa nonton konser Coldplay," teriak seorang penonton pria.

(Baca Juga: Dikontrak Majalah Ternama, Kim Yoo Jung Buka Bukaan Soal Karier dan Gaya Hidupnya)

(Baca Juga: Kabar Gembira! BTOB Comeback dengan Album Baru di Oktober 2017)

Selain lagu Coldplay, Alan Walker juga membawakan sejumlah hits penyanyi lainnya. Salah satu yang juga membuat penonton bernyanyi adalah lagu Ed Sheeran berjudul Shape of You.

Tak hanya membawakan lagu orang lain, Alan Walker juga menyuguhkan hits miliknya seperti Faded, Sing Me to Sleep dan Alone.

(edi)