JAKARTA - Penampil paling dinantikan di Invasion 2018 akhirnya datang juga. Duo DJ asal Belanda, Yellow Claw, menjadi aksi pamungkas dalam acara yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jumat 14 September 2018 semalam itu.

Jim Aasgier dan Nizzle menghabiskan sisa-sisa tenaga para invaders, sebutan khusus pengunjung Invasion, dengan sangat baik. Keduanya langsung menggebrak saat naik ke atas panggung sekira pukul 02.00 WIB.

Nizzle terlihat sangat menggebu-gebu di hadapan para partygoers yang telah menantikan penampilannya. Sambil naik ke atas set DJ, pria berambut panjang tersebut lantas menyapa para invaders untuk tetap bersemangat melihat aksi Yellow Claw.

Rentetan musik dengan beat cepat dimainkan oleh Yellow Claw pada separuh jam pertama. Letupan-letupan api di atas panggung disertai dengan asap serta confetti pun menambah semarak keseruan Invasion 2018.

Tak ingin kalah dengan rekannya, Jim Aasgier pun naik ke atas set DJ. Dengan mengenakan piyama berwarna gelap, Jim mengibarkan bendera Yellow Claw yang dibawanya.

Setelah cukup bermain-main, Jim pun meminta para penggemar untuk bersiap menerima bendera yang sedari tadi dipegangnya. Bendera berwarna hitam dengan logo Yellow Claw pada bagian tengahnya itu pun lalu dilempar dan menjadi rebutan para penonton.

Yellow Claw tampil di atas panggung selama hampir satu jam. Mereka membawakan lagu-lagu andalan seperti Catch Me, Till It Hurts, dan City On Lockdown.

Penantian panjang para partygoers pun seolah terbayar dengan aksi panggung dan barisan lagu yang dibawakan oleh Yellow Claw. Racikan musik duo DJ asal Belanda ini nyatanya mampu menguras tenaga sisa para partygoers yang sudah tersita sejak pukul 19.00 WIB.

Sebelum menutup perjumpaannya, Nizzle sempat berpamitan kepada para penggemarnya. Ia juga berjanji bahwa Yellow Claw akan kembali ke Indonesia pada masa mendatang.

“Thank you Indonesia for tonight. We will back!!!” ujar Nizzle disambut tepuk tangan dan sorakan penonton.

Pada bagian akhir penampilan, Nizzle dan Jim pun naik ke atas set DJ. Keduanya mengajak penonton bertepuk tangan sambil berteriak, “Yellow mother fucking Claw.” Aksi tersebut sekaligus menjadi penutup dalam perhelatan Invasion 2018.

