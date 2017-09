Isyaratkan Rilis Karya Baru Tengah Malam Nanti, Agnez Mo: You Ready?

JAKARTA – Agnez Mo siap kembali mewarnai belantika musik Tanah Air. Penyanyi yang juga menjadi juri dari ajang The Voice Kids Indonesia tersebut sudah memberikan isyarat akan segera merilis karya terbarunya tengah malam nanti.

Melalui sebuah unggahan baru di akun Instagram-nya, Agnez memberikan kabar bahagia bagi para penggemarnya. Ia merilis dua buah foto baru yang sepertinya diambil dari video klip lagu barunya.

“You ready? September 22, 2017 10 am PST; 12 pm EST. September 23, 2017 00:00 WIB,” tulisnya dalam caption menandakan bahwa single baru akan dirilis tengah malam nanti.

(foto: Instagram/@agnezmo)

Pada foto pertama, Agnez mengunggah foto di mana dirinya mengenakan sebuah pakaian dengan motif batik lengkap dengan riasan kepala. Ia terlihat sangat anggun dengan pakaian tersebut.

Para penggemar pun turut mengomentari busana yang dikenakan oleh Agnez di foto tersebut. Menurut mereka, Agnez terlihat sangat cantik dan mengangkat tema Indonesia meski dirinya mencoba berkarier di luar negeri.

“Ini foto terkeren yang pernah saya sukai. Cantik, glamor, klasik, mahal,” tulis @haura.khanza.

Empat hari yang lalu, Agnez memang sudah membocorkan bahwa ia akan segera merilis karya baru. Ia merilis teaser berjudul Noises di Youtube, yang isinya adalah kegundahan dirinya atas komentar-komentar orang di sekitarnya.

“I hear a lot of noises. "Who are you? which one are you? Who are you?" The world is steady judging, while we're trying to find our happy ending. But that's all i hear... NOISES,” bunyi kata-kata yang diucapkan oleh Agnez dalam video tersebut.

(fid)