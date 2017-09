FRIDAY K-POP: Buktikan Punya Suara Merdu, Aktor Ryu Jun Yeol Coba Merilis Single

SEOUL - Aktor Ryu Jun Yeol mengejutkan penggemar dengan proyek terbarunya. Bukan film atau drama, kali ini ia mempersembahkan sebuah single berjudul How featuring Philtre yang diluncurkan pada 21 September 2017.

Ini merupakan proyek kolaborasi Mixxtrip yang digagas oleh Amoeba Culture dan Loen Entertainment. Sebelumnya telah mengeluarkan proyek single duet dari Chen 'EXO' dan Dynamic Duo untuk lagu Nosedive.

(Baca Juga: Keren, Rizky Febian Siapkan Karya Baru di Korea Selatan)

(Baca Juga: Fantastis! Lady Gaga Hasilkan Setengah Triliun Rupiah Lebih Hanya dari Tur "Joanne" di Benua Amerika)

Dalam lagu How, suara Ryu Jun Yeol sukses membuat para penggemar kagum lewat suara merdu dalam irama musik balada. Pujian demi pujian membanjiri akun media sosialnya.

"Aku sangat suka lagu ini, khususnya suaramu," tulis @kikikristianti.

"Congratulation for new achivement. Such a beautiful song and beautiful voice. Happy for you," tulis @wira_susanthi.

"Your voice! đź‘Ť It's so great that you releases a song. Hoping for more, congratulation," tulis @nelehjue.

(Baca Juga: Tangisi Kepergian El, Pesan Dul: Selamat Jalan Kakakku, Tetap di Jalan Allah)

(Baca Juga: Bridgia Kalina Kharisma, Ini Arti Nama Putri Kecil Acha Septriasa)

Lagu How ditulis oleh Philtre yang juga memproduseri Oh Hyuk 'A Little Girl', yang mana adalah soundtrack dari drama Reply 1988 yang dibintangi oleh Ryu Jun Yeol.

Di samping itu, saat ini kekasih Hyeri 'Girls Day' tersebut sedang merayakan kesuksesan dari film terbarunya berjudul Taxi yang sukses menggeser Battleship Island, yang dibintangi oleh Song Jong Ki, So Ji Sub dan Hwang Jung Min.

(aln)