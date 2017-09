Fantastis! Lady Gaga Hasilkan Setengah Triliun Rupiah Lebih Hanya dari Tur "Joanne" di Benua Amerika

LOS ANGELES – Lady Gaga baru saja mengumumkan pembatalan tur dunia Joanne-nya di Eropa. Faktor kesehatan menjadi salah satu alasan mengapa ia membatalkan jadwal mengunjungi Benua Biru. Padahal, tur dunia Joanne meraup keuntungan besar saat mengunjungi negara-negara di Benua Amerika.

Dilansir Billboard, Jumat (22/9/2017), selama mengunjungi Amerika Utara, Lady Gaga total meraup pendapatan sebesar USD52 juta atau setara dengan Rp693 miliar. Angka fantastis tersebut didapat dari total penjualan tiket sebanyak 440.551 buah yang dijual di 20 konser di 16 kota di Amerika Serikat dan Kanada.

Gaga memang biasa menggunakan stadion atau arena untuk menggelar konsernya. Ia memulai tur dunia Joanne pada tanggal 1 Agustus di Vancouver dan berakhir pada tanggal 11 September di Philadelphia.

Pelantun lagu Million Reasons tersebut juga tercatat baru menggunakan beberapa stadion besar di Amerika selama tur dunia kemarin. Ia pernah bermain di beberapa stadion di negara lain selama tur sebelumnya, namun fasilitas seperti Major League Baseball di New York City, Boston, Chicago, dan San Fransisco, yang sengaja ditambahkan pada perjalanan tur kemarin, merupakan yang pertama baginya.

Tak heran rasanya jika pundi-pundi dollar yang masuk terbilang besar. Rata-rata penonton yang hadir di setiap konsernya mencapai 36.500 orang per konser. Lapangan New York City menjadi penghasil uang terbanyak dengan pendapatan kotor sebesar USD9,5 juta dari dua malam penampilan Gaga pada tanggal 28 dan 29 Agustus. Dari 11 tempat yang masuk di jadwal tur, rata-rata penonton yang hadir mencapai 15.800 orang per konser.

Tur dunia Joanne ini terbilang lebih sukses dari tur dunia yang pernah dilakukan oleh Gaga sebelumnya. Jumlah rata-rata penonton yang hadir pun terbilang bertambah. Sebagai perbandingan, rata-rata penonton yang hadir di konser Gaga hanya mencapai 12.300 orang per konser pada tahun 2014. Pada satu tahun sebelumnya, rata-rata penonton yang datang ke konser Gaga justru lebih banyak, yakni 12.400 orang per konser. Saat itu, Gaga secara keseluruhan menghasilkan USD176 juta dari tur dunia yang dijalaninya selama 10 bulan dari tahun 2012-2013.

Kendati "Joanne World Tour" saat ini sedang dalam masa hiatus menyusul penundaan di Eropa karena masalah kesehatan Gaga, perjalanan tur kedua Gaga melewati Amerika Serikat dan Kanada telah dipesan untuk awal November. Ia menyatakan bahwa konser-konsernya di Eropa akan dijadwal ulang untuk tahun 2018, namun tanggal pertunjukan hingga saat ini masih belum diumumkan.

(aln)