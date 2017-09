Dibintangi Jennifer Lawrence, Film Mother Mendapat Nilai 'F' dari Penonton

LOS ANGELES – Paramount Studios telah berbicara mengenai dukungannya terhadap film ‘Mother’ yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence yang kontroversional. Film tersebut akan menjadi film ke-12 dalam sejarah untuk mendapatkan predikat ‘F’ pada CinemaScore dari penonton.

Diketahui, film karya Darren Aronofsky's itu hanya berhasil meraup USD7,5 juta di lebih dari 2000 bioskop pada akhir pekan pertama, hal ini menandai pembukaan terburuk pada karir Jennifer Lawrence

“Film ini sangat berani. Anda berbicara tentang sutradara di puncak permainannya, dan seorang aktris di puncak permainannya. Mereka membuat film yang dimaksudkan untuk menjadi berani. Semua orang menginginkan pembuatan film asli, dan semua orang merayakan Netflix saat mereka menceritakan sebuah cerita yang tidak ingin diketahui siapa pun. Ini versi kita. Kami tidak ingin semua film aman. Dan tidak apa-apa jika beberapa orang tidak menyukainya,” ujar Paramount Worldwide President of Marketing dan Distribution Megan Colligan.



Hampir semua karya dari Paramount telah dirilis pada tahun ini. Seperti ‘Monter Truck’ yang diluncurkan pada Januari, diikuti oleh ‘Ghost in The Shell’, ‘Baywatch’ dan ‘Transformers: The Last Knight’.

Hal ini menjadi alasan film bahwa ‘Mother’ mungkin telah menerima rating rendah karena sesuatu adegan yang ditunjukkan Jennifer tidak benar-benar mengerikan.



Penonton juga mengatakan bahwa film tersebut terlalu kasar dan tidak menyeramkan, mungkin hal tersebut menjadi alasan film itu mendapati angka terendah. Demikian dikutip dari Daily Mail, Selasa (19/9/2017).

(Edi Hidayat)