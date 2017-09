SEOUL – Tak lama lagi boyband BTS akan segera merilis sebuah album baru. Rencananya Bangtan Boys akan melakukan comeback di dunia musik dengan merilis album “Love Yourself: Her”.

Menunggu atau Ruang Tunggu, Bakal Jadi Nama Album Terbaru Payung Teduh

Lewat Lagu Akad, Payung Teduh Sindir Para Jomblo?

Sebelum merilis album barunya, grup yang digawangi oleh Junkook, Jimin, Suga, V, Jin, J-Hope, dan Rap Monster ini menyampaikan beberapa impian mereka di masa depan. Salah satu di antarnya adalah keinginan mereka bertengger di tangga lagu Billboard.

“Kami ingin menuliskan tonggak sejarah yang akan membuat catatan sejarahnya sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh PSY,” kata Rap Monster seperti dilansir Soompi, Senin (18/9/2017).

“Stok pre-order dari album kami sebelumnya hanya 700.000, tapi kami tidak menyangka (untuk album ini) bisa mencapai 1,12 juta. Kami juga ingin terpampang di Billboard Hot 100,” ujar Suga menambahkan.

Antusiasme fans menyambut album terbaru BTS memang terbilang sangat tinggi. Tak hanya di Asia, penjualan album tersebut di pasar luar juga sangat luar biasa. Pada situs penjualan online Amazon, pre-order album “Love Yourself: Her” bahkan bisa bersaing dengan pre-order album baru Taylor Swift, “Reputation”.

Barasuara hingga Payung Teduh "Lahirkan" Kolaborasi Album Cadas

LIVE DAHSYAT: Akad dari Payung Teduh Rebut Posisi Tulus di Chart Music On

Bangtan Boys juga kabarnya menggandeng The Chainsmoker untuk berkolaborasi dalam album terbarunya itu. Mereka berkolaborasi dalam sebuah lagu berjudul Best of Me.

Album “Love Yourself: Her” akan dirilis pada hari ini. Hastag #BTS_DNA_TODAY pun langsung menjadi trending topic di Twitter saat ini.

(Edi Hidayat)