LOS ANGELES - Kabar kurang sedap datang bagi para penggemar Lady Gaga. Pelantun lagu Poker Face tersebut baru saja mengumumkan bahwa dirinya akan menunda tur eropa 2018.

Informasi ini diumumkan hanya berselang beberapa hari setelah dirinya membatalkan konser di Rio De Janeiro karena mengalami masalah kesehatan. Gaga kabarnya sedang bertarung melawan penyakit Fibromyalgia, sebuah kondisi yang menyebabkan sakit kronis menyebar ke seluruh tubuhnya.

“Aku selalu jujur mengenai masalah kesehatan fisik dan mentalku. Bertahun-tahun aku mencari tahu tentang masalah ini. Rumit dan sulit untuk dijelaskan dan kami berusaha untuk memecahkannya," jelas Gaga dalam tulisan di dalam sebuah foto unggahannya di Twitter.

"Seiring diriku yang bertambah kuat dan ketika aku merasa siap, aku akan menceritakan kisah ini dengan lebih dalam, dan berencana untuk menyebarkannya agar aku tidak hanya meningkatkan kesadaran orang namun juga memperluas penelitian untuk orang lain yang menderita sepertiku, jadi aku bisa membantu membuat perbedaan,” sambungnya.

Gaga mengunggah sebuah foto permintaan maafnya kepada fans atas informasi penundaan tur yang akan mengecewakan mereka. “Kepada semua penggemarku, aku sayang kalian semua.”

To my fans, I love you so much. pic.twitter.com/g2BmmSx02v— xoxo, Gaga (@ladygaga) September 18, 2017