OKEZONE WEEK-END: Romantisnya Acha Septriasa Rayakan Ultah di Momen Idul Adha dengan Suami

SYDNEY – Al Ghazali bukan menjadi satu-satunya selebriti Indonesia yang berulang tahun pada 1 September 2017, bertepatan dengan perayaan Idul Adha 1438 H. Selain Al, aktris seni peran sekaligus penyanyi Acha Septriasa juga berulang tahun.

Berbeda dengan Al yang merayakan ulang tahunnya di Jakarta, Acha memperingati hari lahirnya di Sydney bersama dengan sang suami, Vicky Kharisma. Dalam sebuah foto yang diunggah di Instagram, Acha dan Vicky tampak merayakan ultah itu berdua.

Dalam foto, Acha dan Vicky kompak memakai baju warna biru gelap. Tangan keduanya menumpu kue ulang tahun dengan tulisan Happy Birthday di atasnya. Senyum lebar terpampang di wajah Acha.

“1 September 2017. 28 tahun. Soon to be parents. Alhamdulillah #blessed. Happy Idul Adha,” tulis Acha sebagai caption penjelas.

Tentu saja fans mengucapkan selamat atas bertambahnya usia Acha. Selain memberi ucapan selamat ulang tahun, kebanyakan fans juga mendoakan agar Acha sehat terus sampai melahirkan mengingat saat ini Acha tengah berbadan dua.

“Happy birthday @septriasaacha Selalu sehat ya. Lancar sampai melahirkan. Amin,” doa @allyl_lhq.

“Happy birthday kak Acha, tepat pas Idul Adha ya. Semoga panjang umur dan sehat terus sampai melahirkan,” tambah @maulana302407.

“Selamat ulang tahun kakak Acha. Semoga persalinannya berjalan lancar dan semoga ibu dan anaknya sehat selalu,” harap @ningsihh_iqball.

Agustus lalu, usia kehamilan Acha sudah menginjak delapan bulan. Jika tak ada masalah, bintang film 99 Cahaya di Langit Eropa tersebut seharusnya melahirkan September ini. Sebagai calon ibu muda, Acha tentu saja sudah tak sabar menyambut kelahiran buah hati pertamanya.

Acha kerap berbagi momen kebahagiaannya sebagai ibu hamil lewat sejumlah potret di instagram. Akhir Agustus lalu, Acha mengunggah foto sekaligus menyisipkan doa untuk jabang bayinya.

"Putri kecil, semoga kamu sehat, harapan Mama semoga kita cepat bertemu dan mama bs merasakan memeluk mu , menggapai jari2 tangan mu yang selama ini kupeluk dalam rahim ku," tulis Acha pada Selasa, 29 Agustus 2017.