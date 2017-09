MUSIC FACT: Lima Deretan Lagu Cinta Raisa yang Dijamin Bikin Baper

JAKARTA – Ketika dia memutuskan untuk menerima lamaran Hamish Daud pada 21 Mei 2017, banyak penggemar yang mengaku patah hati. Namun, Raisa Andriana tak hanya tentang hubungannya dengan Hamish. Di luar itu, dia adalah penyanyi bersuara emas dengan lagu bertema cinta nan mendayu.

Raisa mulai mencuri perhatian penikmat musik dalam negeri ketika merilis album 'Raisa' pada 2011. Sebelum terkenal, dia sempat bergabung dengan Adante, band bentukan Kevin Aprilio, pada 2008. Sayang, dia harus hengkang dari Adante karena pihak label menginginkan konsep berbeda untuk band tersebut.

Kendati demikian, Raisa berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa menjelma menjadi penyanyi top kenamaan seperti saat ini. Tak hanya itu, Raisa pun berhasil melambungkan popularitasnya melalui sederatan lagu bertema cinta yang mampu menghangatkan hati penggemar. Apa saja? Inilah lima lagu terdahsyat yang pernah dirilis Raisa versi Okezone.

Serba Salah

Serba Salah merupakan satu dari tiga track dalam album debut 'Raisa' yang dirilis pada 2011. Melalui lagu ini pula, Raisa sukses meraih trofi Best of the Best Newcomer dalam AMI Awards pada 2011. Lagu Serba Salah, berkisah tentang sepasang kekasih yang sudah lama menjalin hubungan. Namun karena bosan, keduanya harus memilih apakah hubungan itu harus terus atau putus di tengah jalan.

Could It Be

Serupa dengan Serba Salah, Could It Be juga karya garapan Raisa bersama Asta RAN, Ramadhan Handy Adrianto, serta Andrianto (Soulvibe) pada 2011. Masih dalam album debut bertajuk 'Raisa', lagu ini merupakan salah satu track andalan penyanyi 27 tahun tersebut.Could It Be bercerita tentang seseorang yang tengah dimabuk asmara. Orang itu mampu membuat jantung seseorang berdegup kencang, sesuai dengan irama dan tempo yang dilantunkan oleh mantan kekasih Keenan Pearce ini.

Terjebak Nostalgia

Lagu Terjebak Nostalgia diperkenalkan Raisa pada 28 Mei 2013, melalui YouTube. Hingga berita ini diturunkan, lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 11 juta kali. Lagu ini bisa dibilang menceritakan seseorang yang gagal move on lantaran masih terjebak dalam kenangan indah bersama mantan kekasihnya. Orang itupun enggan membuka hatinya untuk orang lain.

LDR

Lagu LDR ada dalam album 'Heart To Heart' yang dirilis Raisa pada 2013. Lagu ini berkisah tentang sepasang kekasih yang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Lagu ini juga berhasil mencuri hati penikmat musik dalam negeri, yang terbukti dari 13 juta view di YouTube.

Kali Kedua

Lagu Kali Kedua merupakan salah satu track andalan dalam album terbaru Raisa bertajuk 'Handmade' yang dirilis pada 2016. Ditulis oleh Dewi Lestari, Kali Kedua berkisah tentang sepasang kekasih yang berpisah namun kemudian dipertemukan kembali.

Di kalangan penggemarnya, Kali Kedua dipercaya sebagai lagu yang menceritakan kisah cinta Raisa dengan mantan kekasihnya, Keenan Pearce. Sebagai informasi, dari pantauan Okezone, Kali Kedua sudah ditonton lebih dari 21 juta kali di YouTube.

