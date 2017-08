FOTO: Selipan Doa Acha Septriasa Jelang Kelahiran Anak Pertama

JAKARTA - Aktris cantik Acha Septriasa kini tengah berdebar-debar menyambut kelahiran anak pertama dari pernikahanya bersama Vicky Kharisma. Bintang film tersebut beberapa waktu terakhir rajin berbagi kebahagiannya sebagai ibu hamil lewat sejumlah potret.

Seperti yang baru diunggah, ia memajang foto kehamilannya dengan menyisipkan sebuah doa untuk sang jabang bayi. Ia pun mengungkapkan ketidaksabarannya untuk segera merasakan sentuhan bayi mungil yang diprediksi berjenis kelamin perempuan tersebut.



"Putri kecil, semoga kamu sehat, harapan Mama semoga kita cepat bertemu dan mama bs merasakan memeluk mu , menggapai jari2 tangan mu yang selama ini kupeluk dalam rahim ku," tulis Acha pada Selasa, 29 Agustus 2017.





Ucapan selamat hingga doa juga dipanjatkan oleh para sahabat dan penggemar lewat kolom komentar di unggahannya tersebut.

Saat ini kehamilan Acha telah memasuki usia 8 bulan. Sekitar satu bulan lagi dan diperkirakan persalinan akan dilakukan pada September mendatang.



"Head's down baby. Goodgirl. #34weekspregnant 5 weeks to go," tulis Acha pada 21 Agustus 2017.



Pernikahan Acha saat ini sudah memasuki usia delapan bulan sejak 11 Desember 2017. Ia mengikat janji dengan kekasih yang juga teman kampusnya selama berkuliah di Malaysia tersebut di sebuah hotel mewah yang terletak di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.