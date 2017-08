Terungkap, Masalah Uang Jadi Penyebab HBO Diretas Hacker

LOS ANGELES – Terjawab sudah penyebab diretasnya email perusahaan HBO akhir minggu lalu. Persoalan yang dihadapi oleh HBO saat ini tersebut ternyata muncul karena masalah uang antara perusahaan dan sang peretas.

Pertengahan minggu ini, hacker kembali menyebarkan email terkait aksi mereka yang ingin menjatuhkan HBO. Dalam email yang dikirimkan ke sejumlah media itu, pelaku mengaku jika HBO tidak menepati janji mereka.

Pelaku mengklaim telah bertemu dengan perwakilan HBO sebelum mereka meretas email perusahaan. Selama pertemuan tersebut, pelaku mengatakan jika tak tercapai kesepakatan dengan pihak HBO dan menuduh tv kabel Amerika itu mempermainkan mereka.

“Ini hanya soal uang. Kami bernegosiasi selama berminggu-minggu dengan perwakilan HBO, tapi mereka mengingkari janjinya dan ingin bermain dengan kami. Jadi, kami punya satu opsi. Tunggu hingga Minggu. HBO akan jatuh,” demikian tertulis di email yang diterima Hollywood Reporter, Jumat (4/8/2017).

Tak hanya mengancam akan melakukan sesuatu pada Minggu besok, pelaku juga mengatakan jika mereka masih memiliki akses ke email perusahaan HBO. Klaim tersebut diberikan setelah email CEO Richard Plepler untuk menenangkan pegawainya.

“HBO (terutama Richard) hanya menggertak. Kami masih punya akses penuh ke webmail mereka,” jelas pelaku lewat emailnya.

Seperti yang telah diberitakan, Senin 31 Juli 2017, HBO mengumumkan jika mereka baru saja menjadi korban peretasan. HBO mengatakan jika sejumlah informasi penting perusahaan telah dicuri dari komputer mereka. Meski tak disebutkan apa yang hilang itu, tapi banyak yang meyakini jika informasi yang dimaksud adalah episode-episode sejumlah serial populer HBO, termasuk Games of Thrones season 7.

Hacker berhasil mencuri data hingga 1,5 terabyte selama meretas komputer HBO. Pelaku telah mengunggah bocoran episode sejumlah serial HBO dan satu skenario yang belum diketahui dari serial apa.

Sejauh ini, hacker kabarnya sudah merilis bocoran episode serial Ballers dan Room104 yang akan datang. Selanjutnya, mereka disebut-sebut akan mengunggah bahan tertulis yang berisi bocoran episode keempat Game of Thrones.

Sepanjang 2017, sudah sering terjadi peretasan kepada rumah-rumah produksi ternama Hollywood. April lalu, Netflix menjadi korban ketika materi Orange is the New Black season 5 diretas oleh hacker. Lalu pada Mei 2017, giliran Disney yang harus berhadapan dengan hacker ketika Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales dicuri hanya beberapa minggu sebelum perilisannya.