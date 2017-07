Perut Dibengkung hingga Minum Jamu, Rahasia Atiqah Hasiholan Langsing Pasca Melahirkan

JAKARTA - Pasca melahirkan sang buah hati pertama bernama Salma Jihane Putri Dewanto pada 23 Juni 2017 lalu, aktris Atiqah Hasiholan tengah giat mengembalikan bentuk tubuhnya menjadi langsing seperti semula.

Melalui foto dan keterangan tulisan yang diunggah dalam akun Instagram pribadi, istri Rio Dewanto tersebut menyebutkan cara-cara untuk membuat tubuhnya langsing dan bugar sebelum 40 hari pasca melahirkan.

Atiqah menggunakan jasa seorang ibu yang akan membengkung perutnya selama 40 hari, dipijat, dan meminum 2 gelas jamu setiap hari.

ย

"Salah satu upaya Back In Shape sebelum 40 harian, adalah meminta pertolongan dari Ibu yg satu ini, selama 40 hari perut di bengkung, pijat dan minum 2 jenis jamu ramuan si ibu beberapa gelas per hari..yang kira2 akan lahiran dan mau cepat bugar dan back in shape," tulis Atiqah.

Melihat unggahan tersebut, langsung membuat netizen yang sudah memiliki pengalaman melahirkan berkomentar. Tak sedikit melakukan hal yang sama dengan Atiqah, namun ada pula yang menyarankan agar membengkung jangan terlalu kencang karena ada beberapa efek yang akan didapatkan.

"Mba @atiqahhasiholan tp jgn seret2 yaa..bisa bengkak di kaki, & menghambat asi..meski penelitiannya masih sangat minim, pakai stagen trlalu seret bisa menghambat peredaran darah..& ga enak di perut, tenang ajah..kalau dasarnya cantik & seksi pasti bakal cepet baliknya๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜†๐Ÿ˜˜ apalagi kalau menyusui eksklusif pagi siang sore malam..heheheheh," tulis akun @lisus89setyowati.

"Iya mba itu bagus sy juga melakukan itu @atiqahhasiholanalhamduliah skrg anak sy udah 3 perut sy ga begitu kendor bgt," tambah akun @sekar_tunjung12.