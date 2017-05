Dampak Bom Manchester, Fans Larang Justin Bieber Konser

LONDON – Dampak ledakan bom saat konser Ariana Grande di Manchester Senin lalu berbuntut panjang. Setelah Ariana memutuskan menunda turnya di Eropa, kini giliran Justin Bieber yang diminta melakukan hal serupa.

Fans meminta Bieber membatalkan konsernya di London. Pelantun What Do You Mean tersebut memang memiliki jadwal untuk manggung di Hyde Park, London pada 2 Juni mendatang.

Setelah ledakan di Manchester dan melihat keamanan di Inggris, fans ramai-ramai meminta Bieber membatalkan pertunjukkannya. Fans membanjiri akun jejaring sosial Bieber dengan berbagai permohonan agar sang idola mau mendengarkan permintaan mereka dan membatalkan konser.

“Tolong, batalkan konser Justin di Inggris! Kami ingin dia selamat,” tulis seorang fans seperti dilansir Dailymail, Rabu (24/5/2017).

Fans lain menulis, “Tolong batalkan konser Justin di Manchester. Aku takut sesuatu akan terjadi padanya.”