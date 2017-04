Chris Pratt Terima Bintang Hollywood Walk of Fame

LOS ANGELES – Kerja keras Chris Pratt di dunia akting Hollywood berbuah manis. Bapak satu anak itu baru saja dihadiahi bintang di Hollywood Walk of Fame yang upacara peresmiannya digelar Jumat 21 April 2017.

Dalam perayaan penting tersebut, Pratt didampingi oleh istrinya, Anna Faris dan putra mereka, Little Jack. Dalam pidato peresmiannya, Pratt mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan penting dalam kariernya, mulai dari keluarga hingga tim Marvel.

“Aku ingin berterima kasih pada istriku, Anna. Aku mencintaimu. Kau memberiku bintang terbaik di galaksi ini, anak laki-laki kecilku. Aku mencintainya dan aku mencintaimu. Kita telah terikat untuk membuat molekul yang lebih penting dari udara dan air bagiku dan tanpanya, semua ini tak berarti bagiku,” kata bintang Guardians of the Galaxy itu.

Ucapan selamat atas bintang Walk of Fame Pratt juga datang dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah sutradara James Gunn yang datang ke upacara peresmian bersama bintang Guardians of the Galaxy lainnya.

“(Chris) memiliki hati yang baik. Aku menyayangimu. Kau adalah salah satu teman terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Aku sangat beruntung bisa memilikimu sebagai teman kerja membuat film selama 10 tahun. Terima kasih Tuhan dan selamat untuk bintang barumu,” tutur Gunn.