Movie Trailer: Star-Lord dan Rocket Raccoon Bersaing Jadi Pilot Terbaik

LOS ANGELES – Menjelang perilisannya di bulan Mei 2017, Guardians of the Galaxy Vol. 2 kembali merilis sebuah video pendek dalam ajang Kids’ Choice Awards. Dalam cuplikan video pendek ini, Star-Lord (Chris Pratt) dan Rocket Raccoon (Bradley Cooper) bersaing untuk menjadi pilot terbaik di ruang angkasa.

Peter Quill atau Star-Lord dalam video tersebut tengah mengendalikan pesawat ruang angkasanya ditemani oleh Rocket, Drax, dan Gamora. Drax lalu mengatakan bahwa Peter harus menjadi seorang pilot terbaik agar mampu melewati pertempuran sengit.

Namun, pertengkaran justru terjadi karena dengan egonya, Rocket justru mengambil alih kontrol pesawat. Sang rakun nampak ingin membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada Peter.

“Nanti malam, kau lebih baik tidur saja karena sesuatu yang empuk sudah ada di bantalmu,” ujar Rocket.

“Kau masukkan kotoran ke dalam bantalku, akan ku cukur habis bulumu!” jawab Peter.

Drax pun tertawa melihat pertengkaran di antara keduanya. Sedangkan Gamora, yang terlihat lebih dewasa di antara mereka, meminta keduanya untuk diam dan lebih memperhatikan ke depan.

Ajang Kids’ Choice Awards menjadi sebuah kesempatan bagi beberapa rumah produksi untuk memberikan sedikit bocoran tentang film-film terbaru mereka. Selain Guardians of the Galaxy Vol. 2, Wonder Woman dan Transformers: The Last Knight pun meluncurkan trailer baru mereka di ajang tersebut.