The Weeknd Menari dengan Wanita Misterius di Video I Feel It Coming

LOS ANGELES - The Weekend akhirnya merilis video untuk lagu terbarunya yang berkolaborasi dengan Daft Punk yakni I Feel It Coming. Melalui arahan dari Warren Fu, The Weekend diceritakan tengah berada di planet terpencil.



Dalam planet tersebut, dirinya tengah menunggu wanitanya yang sudah menjadi batu, dan ketika menunggu, wanita itu kembali ke bentuk manusia. Dengan menggunakan jaket ala militer, The Weekend menari dengan wanita itu.





Ketika terjadi gerhana, wanita itu kembali menjadi batu, dan seketika ular hitam pun muncul. Saat The Weeknd hendak menyentuh ular tersebut, ia juga berubah menjadi batu.



Di akhir video muncul lah Daft Punk sebagai kameo, dan sepertinya mereka nampak sebagai penjelajah yang tersandung batu yang dimana menunjukkan keberadaan The Weekend. Demikian seperti dilansir dari Rollingstone.