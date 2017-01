The Chainsmokers Hadirkan Single Terbaru Berjudul Paris

LOS ANGELES - Sukses dengan hits Closer (feat. Hasley) pada 2016 dan menyabet banyak pengharhaan, kali ini The Chainsmokers hadir kembali dengan single terbaru berjudul Paris.



Berbeda dari sebelumnya, duo grup musik EDM ini tak menggandeng penyanyi lain dalam single Paris. Ini menjadi kali pertama sejak dua tahun silam di lagu New York City (feat. Victoria Zaro).



Dilansir Aceshowbiz, dalam single ini Taggart mengambil alih lagu secara mayoritas sebagai vokalis utama. Nyanyiannya hanya dibantu oleh seorang backing vocal Louane Emera yang namanya tak ditulis dalam credit.



Paris sendiri memiliki makna mendalam bagi The Chainsmokers, bukan sekedar kota di Perancis. Lewat media sosial mereka menuliskan bahwa Paris adalah 'suatu kerinduan yang sentimental untuk sebuah realitas yang tak asli' dan 'kondisi fantasi yang tak dapat terelakkan dari nostalgia atau mimpi.'



The Chainsmokers merilis lagu Paris ini pada 13 Januari 2017.