Trailer Fifty Shades Darker Banyak Diperbincangkan di Media Sosial

LOS ANGELES – Trailer Fifty Shades Darker sukses menarik perhatian publik dengan kemunculannya. Film sekuel yang dibintangi oleh Dakota Johnson dan Jamie Dornan tersebut menjadi topik yang paling banyak diperbincangkan di media sosial dengan angka impresif sekitar 107 ribu percakapan, menurut data yang diambil dari comScore.

Padahal trailer tersebut dirilis pada tanggal 2 Januari pada acara premiere The Bachelor. Dengan tagline “Every fairy tale has a dark side”, publik terlihat antusias menyambut kembali film yang diadaptasi dari salah satu novel best seller ini.

Dilansir Variety, Rabu (11/1/2017), Spider-Man: Homecoming menjadi topik perbincangan terbanyak kedua setelah Fifty Shades Darker. Detail kostum terbaru dari Peter Parker, yang pada kali ini diperankan oleh Tom Holland, menghasilkan 21 ribu percakapan di media sosial. Rasa penasaran terhadap kualitas akting Holland pun jelas terlihat dari angka yang didapat.

Sementara itu di posisi ketiga ada trailer film bergenre horror thriller Split. Film ini memang terbilang menarik karena di dalamnya, James McAvoy akan memerankan 23 personalitas berbeda.

Split 19 ribu kali masuk dalam percakapan di media sosial setelah trailernya dirilis. Film arahan M. Night Shyamalan ini dipastikan akan menjadi topik perbincangan terpanas kala filmnya dirilis di pertengahan Januari ini.