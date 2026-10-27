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Terlalu! Mantan Suami Tasya Farasya Ternyata Tinggalkan Utang Rp37 Miliar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |17:03 WIB
Terlalu! Mantan Suami Tasya Farasya Ternyata Tinggalkan Utang Rp37 Miliar
Tasya Farasya
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JAKARTA - Tasya Farasya kembali mengungkap besarnya kerugian yang selama ini harus ditanggung di tengah polemik dengan mantan suaminya, Ahmad Assegaf. Selama ini diam soal kerugian yang dialami dan memutuskan untuk bercerai, namun Tasya tampaknya sudah berada di puncak kesabarannya.

Pada Senin (26/10/2026), beauty influencer tersebut membagikan rekapitulasi dana yang menurutnya seharusnya dikembalikan oleh mantan suaminya setelah mereka bercerai. Adapun total hutang tersebut mencapai Rp37,15 Miliar.

Angka fantastis itu diungkap Tasya melalui Instagram Story. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan tabel berjudul “Rekapitulasi Dana Yang Seharusnya Dikembalikan” yang merinci sejumlah pos kerugian, mulai dari dana pribadi hingga keuangan perusahaan.

Tasya juga menulis caption yang menunjukkan kekesalannya karena harus membayar semua utang tersebut ke bank.

“Ini aja kaga di ganti samsek, malah gue yg bayar ke bank,” tulis Tasya.

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