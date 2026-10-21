Duet Ayu Ting Ting dan Happy Asmara Buka Kilau Raya MNCTV 35, Studio Bergemuruh

JAKARTA - Perayaan HUT ke-35 MNCTV lewat Kilau Raya MNCTV 35 pada Rabu (21/10/2026) berlangsung meriah. Ayu Ting Ting dan Happy Asmara menjadi pembuka acara dengan membawakan lagu “Gadis Manis Kalimantan” bersama 20 penari Bravery yang menambah semarak panggung.

Penampilan pembuka itu langsung disambut antusias penonton di Studio RCTI+. Suasana studio bergemuruh ketika Ayu dan Happy tampil di atas panggung, membuka perayaan ulang tahun MNCTV dengan energi yang meriah.

Kolaborasi Ayu Ting Ting dan Happy Asmara menjadi salah satu daya tarik pembuka Kilau Raya MNCTV 35. Keduanya membawakan lagu “Gadis Manis Kalimantan” dengan dukungan 20 penari Bravery yang membuat penampilan terasa semakin semarak.

Usai penampilan pembuka, panggung Kilau Raya MNCTV 35 dilanjutkan dengan aksi Inul Daratista. Ia membawakan mashup “Buaya Buntung” dan “Arjuna Buaya”, menghadirkan nuansa dangdut yang menghidupkan suasana perayaan.

Tak berhenti di situ, Iis Dahlia dan Denada juga tampil berkolaborasi lewat lagu “Helikopter Turun ke Padang”. Deretan penampilan tersebut membuat panggung perayaan HUT MNCTV ke-35 langsung diisi dengan variasi musik dan aksi panggung dari para penyanyi Tanah Air.

Rangkaian penampilan ini menjadi pembuka perayaan Kilau Raya MNCTV 35 yang disiarkan secara langsung mulai pukul 19.00 WIB. Kehadiran sejumlah penyanyi dengan karakter musik berbeda turut memberikan warna dalam perayaan ulang tahun stasiun televisi tersebut.

Melalui Kilau Raya MNCTV 35, MNCTV menghadirkan panggung hiburan yang mempertemukan sejumlah musisi dan penyanyi dalam satu perayaan. Penampilan Ayu Ting Ting, Happy Asmara, Inul Daratista, hingga Iis Dahlia dan Denada menjadi bagian dari kemeriahan malam ulang tahun MNCTV tahun ini.



(kha)

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