Kilau Raya MNCTV 35: Iis Dahlia, Inul, dan Happy Asmara Gandeng Orang Terkasih di ‘Harmoni Cinta’

Kilau Raya MNCTV 35: Iis Dahlia, Inul, dan Happy Asmara Gandeng Orang Terkasih di ‘Harmoni Cinta’. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Kemeriahan perayaan HUT MNCTV ke-35 dengan tema ‘Keindahan Bersatu dalam Harmoni’ siap menghibur pemirsa setia dengan suguhan tontonan konser musik spektakuler dalam Kilau Raya MNCTV 35.

Panggung Kilau Raya MNCTV 35 menghadirkan kebersamaan para bintang dengan orang terkasih. Iis Dahlia misalnya, menggandeng Papa Satrio, Inul Daratista dengan Adam Suseno, dan Happy Asmara bersama Gilga Sahid.

Menariknya lagi, Anda bisa menikmati perjalanan kisah kasih Happy dan Gilga melalui Konser Cinta. Pasangan yang menikah pada 22 Juni 2024 ini akan menyampaikan perasaan mereka melalui lagu dan ekspresi di atas panggung.

Kilau Raya MNCTV 35 juga akan dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, JKT48, Gilga Sahid, Happy Asmara, Kangen Band, Caren Delano, Limbad, Pasheman’80, Vanny KSB, Mayangsari Ambyar, Dini KSB, dan Intan KDI.

Dipandu Irfan Hakim dan Vega Darwanti, kemeriahan HUT MNCTV ke-35 akan memberikan warna dan kejutan spektakuler yang siap menghibur pemirsa di rumah. Pertunjukan musik itu akan disiarkan Live dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, pada 21 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB.



Menggabungkan aransemen musik megah, konsep visual memukau, dan beragam karakter pertunjukan, Kilau Raya MNCTV 35 menghadirkan sajian spesial yang dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan berbeda bagi pemirsa.**



(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri