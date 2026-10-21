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Kolaborasi JKT48 X Gilga Sahid di Kilau Raya MNCTV 35 Bikin Studio Joget Bareng

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |22:05 WIB
Kolaborasi JKT48 X Gilga Sahid di Kilau Raya MNCTV 35 Bikin Studio Joget Bareng
JKT48 dan Gilga Sahid di Kilau Raya 35
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JAKARTA - Suasana perayaan Kilau Raya MNCTV 35 semakin meriah ketika JKT48 naik ke panggung Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Grup idola tersebut membawakan lagu “Heavy Rotation” yang langsung menghidupkan suasana di tengah perayaan ulang tahun MNCTV.

Penampilan JKT48 menjadi salah satu momen yang mengundang antusiasme penonton. Dengan lagu yang dikenal lewat koreografi khasnya, para member tampil energik di atas panggung, sementara suasana studio terasa semakin ramai.

Kemeriahan berlanjut ketika JKT48 berkolaborasi dengan Gilga Sahid membawakan lagu “Kicau Mania”. Perpaduan penampilan keduanya membuat suasana panggung semakin semarak.

Tak hanya penonton yang menikmati penampilan tersebut, seisi studio juga ikut berjoget bersama. Suasana penuh energi terlihat ketika para penonton larut dalam irama lagu yang dibawakan JKT48 dan Gilga Sahid.

Kolaborasi ini menghadirkan warna berbeda dalam perayaan HUT ke-35 MNCTV. JKT48 dikenal dengan penampilan enerjik dan koreografi khas grup idola, sementara Gilga Sahid hadir dengan nuansa musik yang mengajak penonton ikut bernyanyi dan berjoget.

Penampilan “Heavy Rotation” dan “Kicau Mania” menjadi bagian dari rangkaian hiburan Kilau Raya MNCTV 35, yang menghadirkan sejumlah penyanyi dari berbagai genre musik dalam satu panggung.

Acara ini disiarkan secara langsung mulai pukul 19.00 WIB. Perpaduan penampilan para musisi serta antusiasme penonton menjadikan perayaan ulang tahun MNCTV ke-35 berlangsung meriah.
 

(kha)

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