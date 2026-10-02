Entong Raih National Winner AACA 2026 dan Nominasi ATA 2026

JAKARTA - Series animasi Entong kembali mengukir prestasi di tingkat Asia dengan meraih penghargaan ‘National Winner 2026’ dalam ajang Asian Academy Creative Awards (AACA) 2026 untuk kategori ‘Best Animation’.

Series tersebut juga tercatat sebagai ‘Best 3D Animated Programme’ dalam ajang Asian Television Awards (ATA) 2026. Pencapaian tersebut melanjutkan prestasi Animation Pictures setelah tahun lalu Titus The Detective meraih penghargaan serupa.

Jessica Tanoesoedibjo, CEO MNC Animation mengungkapkan, rasa bangganya atas pencapaian yang diraih Entong. “Hal ini menunjukkan, aspirasi dan visi MNC Animation selalu menyediakan animasi berkualitas,” tuturnya.

Dalam lanjutan keterangannya, Jessica kemudian mengatakan, “Prestasi yang kami capai hari ini akan menjadi benchmark MNC Animation dalam menciptakan tayangan animasi berkualitas di masa depan.”

Senada dengan Jessica, Warren Taoesoedibjo selaku CCPO MNC Animation mengapresiasi pencapaian series Entong dalam industri animasi dan televisi Asia.