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First Look POTE Original Series VISION+ yang Bawa Teror Baru dari Pulau Marunda

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |01:00 WIB
First Look <i>POTE</i> Original Series VISION+ yang Bawa Teror Baru dari Pulau Marunda
POTE
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JAKARTA – VISION+ bersiap menghadirkan original series terbaru bertajuk POTE, sebuah serial yang memadukan horor supernatural dengan drama dan thriller. Mengambil latar di Pulau Marunda, serial ini membawa penonton ke dalam sebuah misteri yang bermula dari kedatangan tim medis untuk menangani wabah yang belum diketahui penyebabnya.

First look POTE memberikan gambaran mengenai suasana gelap yang akan menjadi bagian dari perjalanan para karakternya. Alih-alih hanya berhadapan dengan penyakit dan kondisi warga yang membutuhkan pertolongan, tim medis justru menemukan sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan dengan ilmu kedokteran.

Pulau Marunda sendiri menyimpan sebuah sejarah kelam yang berkaitan dengan sosok misterius yang menjadi asal-usul POTE, yang kemudian menghantui kawasan tersebut dengan sebuah kutukan. Ancaman POTE memiliki pola yang membuat situasi semakin sulit diprediksi. Konsep tersebut menjadi salah satu daya tarik utama serial ini.

Penonton tidak hanya diajak mencari tahu siapa sebenarnya POTE, tetapi juga mengikuti bagaimana para karakter berusaha memahami aturan kutukan tersebut sambil mempertahankan hidup mereka.
 
Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Marunda? Siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Dan seberapa jauh seseorang harus menghindar agar tidak terjebak dalam kutukan POTE? Jangan sampai penasaran sendirian. POTE segera hadir di VISION+. Download aplikasi VISION+ dan stay tune untuk informasi tanggal rilis dan detail lainnya!

(kha)

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Topik Artikel :
Series Vision+ POTE Vision+
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