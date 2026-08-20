Nonton Keira Terakhir di V+Short, Misi Balas Dendam dengan Sentuhan Romance

JAKARTA – Penggemar cerita penuh intrik, balas dendam, dan romansa menegangkan dapat menyaksikan “Keira Terakhir”, microdrama terbaru dari V+Short. Sebelum lanjut membahas lebih rinci mengenai microdrama ini, jangan lupa download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini.

Mengusung kisah tentang keluarga, dendam, hingga fake identity, “Keira Terakhir” menghadirkan perjalanan seorang perempuan yang harus menghadapi masa lalu sekaligus mengungkap kebenaran di balik tragedi keluarganya.

Ellery Keira pulang dari luar negeri dan mendapati seluruh keluarganya telah dibunuh oleh seorang musuh yang mengaku sebagai book-traveler, yang ditakdirkan untuk menghancurkan keluarga Keira. Diliputi rasa dendam, Ellery kemudian melibatkan Adrian Zane, seorang marshal muda yang bersedia membantunya karena Ellery pernah menyelamatkan nyawanya.

Keduanya pun bekerja sama menjalankan rencana balas dendam Ellery. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai rahasia mulai terungkap. Ellery akhirnya berhasil membongkar identitas asli sang penipu. Lalu, setelah semua kebenaran terungkap, akankah hubungan yang awalnya hanya pura-pura antara Ellery dan Adrian tetap bertahan?

Microdrama “Keira Terakhir” menawarkan perpaduan antara drama balas dendam, masalah keluarga, dan hubungan romantis yang berkembang secara tak terduga. Ceritanya membawa penonton mengikuti perjuangan Ellery dari seorang perempuan yang kehilangan keluarganya hingga pemberani yang membongkar kebenaran di balik tragedi tersebut.