Semakin Panas, para Juara DMD Siap Berebut Rezeki

Semakin Panas, para Juara DMD Siap Berebut Rezeki. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Memasuki pekan kedua, Liga DMD Panggung Rezeki MNCTV semakin memanas. Para juara kembali bertarung membawa mimpi dan harapan keluarga demi kesempatan mengubah masa depan.

Dipandu Irfan Hakim, Liga DMD Panggung Rezeki menghadirkan deretan juri dan bintang dangdut Tanah Air. Program ini tayang di MNCTV, setiap Jumat-Minggu pukul 19.30 WIB.

Liga DMD Panggung Rezeki pada Jumat (7/8/2026) menghadirkan Iis Dahlia, Erie Suzan, dan Caca Handika sebagai juri. Mereka akan menilai penampilan Citra (Prabumulih), Nabila (Bandung), Yuda (Pontianak), Yuni (Depok), dan Steve Jordan (Bangka Belitung).

Hadir pula Jelita, Zainul, Vanny, serta bintang tamu Pasheman. Sementara pada Sabtu (8/8/2026), giliran Inul Daratista, Erie Suzan, Gilga Sahid, dan Tuan Takur yang memberi penilaian.

Ada Gesya (Prabumulih), Qanty (Bandung), Jilta (Banyuwangi), Asep (Bandung), dan Eza Riski (Bangka Belitung) yang akan memberikan penampilan terbaik mereka. Selain itu, acara akan dimeriahkan Jelita KDI, Zainul RSD, Vanny KSB, serta Vina Fan & Friends.

Sementara pada Minggu (9/8/2026), Iis Dahlia, Erie Suzan, Ridho Rhoma, dan Tuan Takur akan menentukan langkah Kamarsya (Garut), Adel (Rejang Lebong), Viki (Jakarta Timur), Alvin (Bandung), dan Raka (Bandung) menuju babak berikutnya.

Siapakah yang mampu memikat hati para juri dan melangkah semakin dekat menuju gelar juara? Saksikan Liga DMD Panggung Rezeki, hanya di MNCTV Rumahnya Dangdut, setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 19.30 WIB.**

(SIS)

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