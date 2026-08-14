Liga DMD Final Group 1: 5 Juara 2 Tiket Kemenangan

JAKARTA - Setelah berhasil menaklukkan tantangan di babak sebelumnya, lima juara kembali ke panggung Liga DMD untuk menghadapi pertarungan yang jauh lebih menegangkan.

Safira (Jakarta), Kaila (Mojokerto), Eza Riski (Belitung), Steve Jordan (Bangka Belitung), dan Raka (Bandung) kembali membuktikan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan baru dengan tingkat kesulitan semakin besar.

Di babak final ini, para peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan vokal yang kuat namun juga harus siap menghadapi tantangan untuk menguji musikalitas, karakter suara, penghayatan, hingga kemampuan beradaptasi di atas panggung.

Tak ada lagi ruang untuk tampil setengah hati. Setiap nada menjadi penentu, setiap penampilan menjadi pertaruhan, dan setiap kesalahan bisa mengubah hasil akhir. Ajang ini hanya akan memiliki 5 Juara, 1 panggung dan dua tiket kemenangan.

Siapakah yang mampu bertahan ketika level kesulitan semakin meningkat? Siapakah yang mampu memberikan penampilan terbaik dan membuktikan dirinya layak melaju ke babak berikutnya?