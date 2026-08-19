Kisah Evelyn dan Bos Mafia di Microdrama Bos Mafia & Mawar Putihnya V+Short

JAKARTA – Cerita tentang pria berkuasa dengan karakter keras kembali hadir dalam microdrama terbaru V+Short. Kali ini, microdrama berjudul “Bos Mafia & Mawar Putihnya” membawa kisah seorang perempuan yang harus berhadapan dengan seorang bos mafia kejam. Microdrama “Bos Mafia & Mawar Putihnya” dapat disaksikan di aplikasi V+Short. Download aplikasinya sekarang dengan klik link di sini.

Bukan sekadar mempertemukan perempuan biasa dengan pria berkuasa, microdrama ini menghadirkan situasi penuh tekanan ketika kebutuhan mendesak membuat Evelyn Harrington harus datang kepada Victor Volkov. Kesepakatan yang terjadi di antara keduanya kemudian menjadi bagian penting dari perjalanan cerita.

Demi Sang Adik, Evelyn Menghadapi Victor

Evelyn Harrington dengan putus asa mendatangi Victor Volkov, seorang bos mafia yang dikenal kejam, untuk membeli obat yang dapat menyelamatkan nyawa adiknya, Lily, yang sedang sakit parah.

Namun, karena tidak mampu membayar harga obat yang sangat mahal, Evelyn terpaksa menawarkan dirinya sebagai bayaran dengan syarat yang sangat berat. Saat berusaha menjalani semua syarat yang diberikan Victor, sebuah kejutan tak terduga mengancam untuk menghancurkan kesepakatan mereka selamanya.

Saksikan Microdrama “Bos Mafia & Mawar Putihnya” di V+Short

Microdrama “Bos Mafia & Mawar Putihnya” menghadirkan cerita dengan konflik yang langsung menempatkan karakter utama dalam situasi sulit. Keputusan Evelyn menjadi pusat dari perjalanan cerita, sementara Victor hadir sebagai sosok berkuasa yang membuat setiap kesepakatan memiliki konsekuensi. Microdrama ini cocok untuk penonton yang menyukai cerita dengan karakter mafia dan konflik yang bikin baper.

Dengan format microdrama vertikal, kisah Evelyn dan Victor dapat menjadi pilihan tontonan bagi kamu yang menyukai cerita yang langsung membawa penonton ke dalam konflik. Penasaran bagaimana Evelyn menghadapi syarat yang diberikan Victor demi mendapatkan obat untuk Lily? Lalu, kejutan apa yang mengancam kesepakatan di antara mereka? Ikuti kisah Bos Mafia & Mawar Putihnya dan saksikan perjalanan Evelyn Harrington ketika harus berhadapan dengan Victor Volkov.

Nontonnya hanya di aplikasi V+Short, platform microdrama dengan berbagai genre menarik mulai dari action, romance, drama, comedy, dan masih banyak lagi. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store.



(kha)

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