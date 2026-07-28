Official Poster My Chef in Crime Dirilis, Sintya Marisca dan Jajaran Cast Tampil Penuh Misteri

JAKARTA – Menjelang penayangannya pada 14 Agustus 2026, VISION+ resmi merilis official poster original series My Chef in Crime. Lewat poster terbaru, penonton diajak melihat lebih dekat dunia yang akan menjadi latar cerita, sebuah tempat di mana dapur bukan hanya ruang untuk menciptakan hidangan, tetapi juga menjadi awal dari sebuah penyelidikan.

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Sebagai Indonesia's First Culinary Crime Thriller, My Chef in Crime menghadirkan konsep yang belum banyak dijumpai di industri serial Indonesia. Perpaduan antara dunia kuliner dan kasus kriminal menjadi identitas utama yang langsung terasa melalui visual poster resminya.

Di bagian tengah poster, Roy Sungkono tampil sebagai seorang chef yang menjadi tokoh utama dalam cerita. Dengan mengenakan seragam koki dan memegang pisau, karakternya menjadi pusat perhatian di tengah berbagai elemen investigasi yang tersebar di sekitarnya.

Tak hanya menampilkan karakter utama, poster ini juga memperlihatkan jajaran pemain lain, yaitu Sintya Marisca, Sarah Sechan, Sarah Felicia, Jeremie J. Tobing. Masing-masing hadir dengan ekspresi yang berbeda, memberi kesan bahwa setiap karakter memiliki cerita dan perannya sendiri dalam rangkaian peristiwa yang akan berkembang sepanjang serial.

Menariknya, berbagai detail pada poster ikut memperkuat nuansa thriller yang diusung. Hadirnya kamera investigasi, penanda barang bukti, foto-foto penyelidikan, garis polisi, hingga sepiring hidangan yang diletakkan berdampingan dengan perlengkapan forensik menjadi simbol bahwa makanan dan kejahatan akan saling berkaitan dalam cerita ini.

Perpaduan visual tersebut sekaligus memperlihatkan konsep utama My Chef in Crime, yaitu bagaimana sebuah hidangan dapat menyimpan petunjuk yang mungkin terlewat oleh orang lain. Di tangan seorang chef, teknik memasak, bahan makanan, hingga detail terkecil di dapur bisa menjadi bagian dari proses mengungkap sebuah kasus.