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VISION+ Rilis Teaser Trailer My Chef in Crime, Saat Insting Memasak Jadi Kunci Kasus Kriminal

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |17:03 WIB
VISION+ Rilis Teaser Trailer My Chef in Crime, Saat Insting Memasak Jadi Kunci Kasus Kriminal
My Chef in Crime
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JAKARTA – Setelah sebelumnya menghadirkan teaser poster yang berhasil mengundang rasa penasaran, VISION+ kini merilis teaser trailer dari original series My Chef in Crime. 

Jika teaser poster hanya memberi petunjuk lewat simbol, kali ini penonton bisa melihat langsung potongan gambar yang memperlihatkan bagaimana dunia kuliner dan dunia kriminal saling berkaitan dalam satu cerita. Nantikan keseruan serial My Chef in Crime dengan klik link di sini

Sebagai Indonesia's First Culinary Crime Thriller, My Chef in Crime membawa penonton masuk ke ruang dapur yang biasanya identik dengan kreativitas, namun di sini justru berubah menjadi latar sebuah kejahatan. 

Teaser trailer berdurasi sekitar satu menit ini dibuka dengan scene daging yang dipotong, sebelum perlahan menghadirkan detail-detail kecil yang terasa janggal, mulai dari pisau dapur yang direkam dari sudut close-up hingga ekspresi tegang para karakter.

Menariknya, sosok chef digambarkan dalam teaser trailer, berbekal kreativitas dan pengetahuan kuliner yang ia miliki, sang chef justru mampu melihat sisi lain dari sebuah kasus kriminal, sebuah celah yang bahkan luput dari pengamatan pihak kepolisian. 

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