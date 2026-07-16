Apa Itu Ciamsi? Ritual di Gunung Kawi yang Dijelaskan Mbah Dimas di Bisikan Gaib

JAKARTA - Isu gunung kawi kembali menjadi perbincangan hangat setelah episode terbaru Bisikan Gaib bersama Robby Purba menghadirkan Mbah Dimas untuk membongkar sisi yang jarang diketahui publik. Di tengah ramainya tudingan soal pesugihan dan perjanjian gaib, Mbah Dimas justru meluruskan bahwa Gunung Kawi tidak bisa dipandang dari satu sisi saja.

Dalam penjelasannya, Mbah Dimas menyebut bahwa kawasan Gunung Kawi memiliki dua aktivitas yang berbeda. Lantai atas dikenal sebagai tempat ziarah dan doa, sementara lantai bawah dikaitkan dengan praktik pesugihan yang selama ini sering menjadi bahan cerita mistis. Menurutnya, banyak orang datang ke Gunung Kawi untuk berdoa, meminta jalan keluar hidup, atau melakukan tradisi ciamsi sesuai keyakinan masing-masing.

la juga menegaskan bahwa tidak semua orang yang menulis di buku tamu atau datang ke lokasi tersebut otomatis melakukan pesugihan. Bahkan, Mbah Dimas mengaku namanya sendiri pernah tercatat di buku tamu karena datang untuk berziarah. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena berbeda dengan anggapan publik yang selama ini menganggap semua pengunjung Gunung Kawi datang untuk mencari kekayaan instan.

Yang paling menarik perhatian adalah penjelasan soal ciamsi, ritual meminta petunjuk yang dilakukan di kelenteng. Robby Purba bahkan mengaku pernah mencoba ritual tersebut dan mendapatkan kertas berisi tentang perjalanan sembarangan atau sekadar untuk coba-coba karena dianggap bagian dari tradisi spiritual yang dihormati penganutnya.

Benarkah selama ini Gunung Kawi disalahpahaami? Apa sebenarnya yang terjadi di lantai atas dan lantai bawah? Saksikan penjelasan lengkap Mbah Dimas bersama Robby Purba hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.



(kha)

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