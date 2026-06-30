Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jemput Seorang Nenek di Pasar Klender, Pengalaman Driver Ini Berakhir Bikin Merinding

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |11:00 WIB
Jemput Seorang Nenek di Pasar Klender, Pengalaman Driver Ini Berakhir Bikin Merinding
Bisikin Gaib Robby Purba. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kisah mistis yang dialami para driver ojek online kerap menjadi perbincangan. Namun, pengalaman yang dibagikan Rafli dalam Bisikan Gaib bersama Robby Purba berhasil mencuri perhatian. Kisahnya bermula saat menerima order mengantar seorang ibu dari kawasan Pasar Klender.

Rafli mengaku menemukan seorang nenek yang berdiri sendirian di ujung gang sesuai petunjuk dari pemesanan. Tanpa banyak bicara, perempuan tua itu langsung naik ke motornya. 

Tak lama setelah perjalanan di mulai, suasana mendadak berubah. Angin bertiup semakin kencang, hawa terasa begitu dingin, sementara sang nenek terus berbicara dengan ucapan yang sama sekali tidak dipahaminya.

Karena diliputi rasa takut, Rafli memilih mempercepat lajur motornya agar segera sampai ketujuan. Namun sebelum tiba, panggilan dari customer justru membuatnya terkejut. Pemesan bertanya mengapa ibunya belum dijemput, padahal Pak Rafli merasa sejak tadi sedang mengantarkan sosok yang dimaksud. Saat menoleh ke belakang, kursi motornya ternyata sudah kosong.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu kisah paling menyeramkan yang pernah dialami Rafli selama bekerja sebagai driver ojek online. Meski sudah berlalu, dia mengaku masih sulit melupakan kejadian yang menurutnya sulit dijelaskan dengan logika.

Benarkah Rafli tanpa sadar membonceng sosok tak kasat mata, atau ada penjelasan lain di balik kejadian tersebut? Saksikan kisah selengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(ant)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/33/3226599//stephanie_mci-Noxi_large.JPG
Bisikan Gaib: Baru Turun dari Mobil, Stephanie MasterChef Langsung Disambut Sosok Raksasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/598/3226604//bisikan_gaib-gyzB_large.JPG
Bisikan Gaib: Pengemudi Ojol Ini Tak Menyangka Godaan Malam Itu Diduga Berkaitan dengan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/33/3226495//nowela_idol-NBSQ_large.jpg
Mampir Bentar: Cerita Nowela Idol Terpuruk dan Kehilangan Arah sebelum Raih Kesuksesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/33/3226475//bisikan_gaib_driver_ojol-lTWB_large.jpeg
Bisikan Gaib: Teror Misterius Bikin Nasib Driver Ojol Ini Berubah dalam Hitungan Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/33/3226471//bisikan_gaib_stephanie_mci-uDGF_large.jpeg
Bisikan Gaib: Cerita Stephanie MCI Black Out setelah Mendengar Cerita Horor di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/598/3223584//bisikan_gaib-jotQ_large.JPG
Cerita Kampung Angga ABK di Bisikan Gaib: Kalau Sudah Maghrib, Mending Jangan Keluar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement