Jemput Seorang Nenek di Pasar Klender, Pengalaman Driver Ini Berakhir Bikin Merinding

JAKARTA - Kisah mistis yang dialami para driver ojek online kerap menjadi perbincangan. Namun, pengalaman yang dibagikan Rafli dalam Bisikan Gaib bersama Robby Purba berhasil mencuri perhatian. Kisahnya bermula saat menerima order mengantar seorang ibu dari kawasan Pasar Klender.

Rafli mengaku menemukan seorang nenek yang berdiri sendirian di ujung gang sesuai petunjuk dari pemesanan. Tanpa banyak bicara, perempuan tua itu langsung naik ke motornya.

Tak lama setelah perjalanan di mulai, suasana mendadak berubah. Angin bertiup semakin kencang, hawa terasa begitu dingin, sementara sang nenek terus berbicara dengan ucapan yang sama sekali tidak dipahaminya.

Karena diliputi rasa takut, Rafli memilih mempercepat lajur motornya agar segera sampai ketujuan. Namun sebelum tiba, panggilan dari customer justru membuatnya terkejut. Pemesan bertanya mengapa ibunya belum dijemput, padahal Pak Rafli merasa sejak tadi sedang mengantarkan sosok yang dimaksud. Saat menoleh ke belakang, kursi motornya ternyata sudah kosong.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu kisah paling menyeramkan yang pernah dialami Rafli selama bekerja sebagai driver ojek online. Meski sudah berlalu, dia mengaku masih sulit melupakan kejadian yang menurutnya sulit dijelaskan dengan logika.

Benarkah Rafli tanpa sadar membonceng sosok tak kasat mata, atau ada penjelasan lain di balik kejadian tersebut? Saksikan kisah selengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(ant)

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