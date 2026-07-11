Kitab Mistika: Robby Purba Angkat Rahasia Budaya Nusantara di Episode Perdana!

JAKARTA - Tradisi malam 1 Suro selama ini dikaitkan dengan hal-hal mistis. Namun lewat episode terbaru Kitab Mistika bersama Robby Purba, anggapan tersebut perlahan diluruskan. Bersama Ki Atmo Wijoyo, Robby Purba mengupas makna di balik ritual Tapa Bisu yang ternyata lebih banyak berbicara tentang instrospeksi pengendalian diri dan pelestarian budaya.

Salah satu prosesi yang menarik perhatian adalah ritual pensucian menggunakan api sebelum memulai perjalanan. Ki Atmo menjelaskan, bahwa api menjadi simbol penyucian lisan dan pengendalian diri. Setelah itu, peserta menjalani Tapa Bisu dengan berjalan kaki tanpa berbicara sebagai bentuk latihan menjaga ucapan sekaligus merenungkan setiap langkah kehidupan.

Di sela perjalanan, Ki Atmo juga membagikan berbagai penjelasan mengenai alasan ritual dilakukan pada dini hari serta hubungan manusia dengan alam menurut filosofi Jawa. Penjelassan tersebut memberikan perspektif baru bahwa tradisi yang selama ini dianggap penuhi misteri sebenarnya menyimpan pesan moral yang masih relevan hingga sekarang.

Melalui segmen Kitab Mistika, Robby Purba menghadirkan pembahasan budaya, sejarah, pusaka, hingga berbagai tradisi nusantara dengan cara yang lebih mudah dipahami. Program ini menjadi ruang untuk mengenalkan kembali warisan leluhur kepada generasi masa kini tanpa menghilangkan nilai filosofinya.

Seperti apa pengalaman lengkap Robby Purba saat mengikuti ritual Tapa Bisu bersama Ki atmo? Temukan jawabannya dan saksikan kisah selengkapnya hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(ant)

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