Bisikan Gaib: Ojol Ini Kenang Detik-Detik Sebelum Sang Putri Menghilang

JAKARTA - Tidak ada ujian yang lebih berat bagi orang tua selain kehilangan anak. Hal itulah yang dirasakan Rafli saat menceritakan pengalamannya di Bisikan Gaib bersama Robby Purba. Dia mengaku sempat kehilangan anak perempuannya selama berbulan-bulan setelah sang anak tiba-tiba berubah sikap dan memilih meninggalkan rumah.

Pada awalnya, keluarga percaya bahwa putrinya hanya menginap di rumah dosen bersama teman-teman kuliahnya. Namun setelah ditelusuri, Rafli menemukan berbagai kejanggalan. Dia menduga anaknya telah dipengaruhi oleh orang-orang yang memanfaatkan kepercayaan sang anak hingga perlahan menjauh dari keluarga dan tinggal di sebuah rumah kos tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Tak ingin menyerah, Rafli bersama RT, RW, hingga pihak kepolisian berusaha mencari keberadaan putrinya. Berbagai petunjuk terus dikumpulkan ssampai akhirnya dua anak kecil mengenali foto sang anak dan menunjukkan lokasi tempat dia sering terlihat. Berkat informasi itulah, Pak Rafli akhirnya berhasil menemukan putrinya dan membawanya pulang.

Menurut Rafli, proses memulihkan kondisi sang anak tidak berlangsung singkat. Dia terus berikhtiar dan mendampingi putrinya hingga perlahan kondisinya kembali membaik. Baginya, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa keluarga jauh lebih berharga dibandingkan apa pun.

Bagaimana perjuangan Rafli hingga akhirnya bisa menemukan sang anak dan membawa keluarganya kembali berkumpul? Saksikan cerita lengkapnya hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(ant)

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