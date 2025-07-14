Lee Min Ho Berduka, Choco Anjing Kesayangannya telah Berpulang

SEOUL - Lee Min Ho mengumumkan kematian anjing kesayangannya, Choco, pada 13 Juli 2025. Lewat Instagram, dia memberikan tribute untuk anjing berjenis Miniature Pinscher tersebut.

Setidaknya, ada enam foto dan satu video yang diunggah aktor Boys Over Flower itu di Instagram. Beberapa potret memperlihatkan Choco saat masih hidup, lainnya saat anjing tersebut akan dimakamkan.

Lee Min Ho juga memperlihatkan bagaimana manjanya Choco saat berada di dekat sang aktor. Pada foto terakhir yang diunggahnya, ada potret bingkai foto Choco dengan guci berisi abu sang anjing.

Lee Min Ho Berduka, Choco Anjing Kesayangannya telah Berpulang. (Foto: Instagram/@actorleeminho)

“Setelah 16 tahun bersama Choco tercinta, kini saatnya dia kembali ke pangkuan alam,” kata Lee Min Ho dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @actorleeminho, pada Senin (14/7/2025).

Sang aktor berharap, Choco akan bahagia bersama alam. Dia juga berterima kasih atas cinta yang diberikan penggemarnya untuk anjing kesayangannya itu selama ini.

“Rest in peace, Choco,” kata akun @weng** di kolom komentar. Akun @rosja** menuliskan, “Beristirahatlah dengan tenang, Choco. Terima kasih telah menjaga @actorleeminho selama ini. Selamat ulang tahun ke-16.”