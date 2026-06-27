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Lee Do Hyun Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama Destroyer of Destruction

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |19:45 WIB
Lee Do Hyun Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama <i>Destroyer of Destruction</i>
Lee Do Hyun Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama Destroyer of Destruction. (Foto: Musinsa Standard)
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SEOUL - Lee Do Hyun dikabarkan mendapat tawaran untuk menjadi aktor utama dalam drama Destroyer of Destruction. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh agensi sang aktor, YH Entertainment.

“Benar, Lee Do Hyun mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Namun dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Sampai sekarang, belum ada keputusan final terkait tawaran tersebut,” ujar agensi itu dikutip dari MyDaily, pada Sabtu (27/6/2026). 

Lee Do Hyun
Lee Do Hyun Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama Destroyer of Destruction. (Foto: Musinsa Standard)

Destroyer of Destruction merupakan drama laga skala besar yang bercerita tentang pembunuhan bayaran sebuah organisasi kriminal. Suatu hari, dia tiba-tiba bertugas di Unit Perlindungan Saksi Kepolisian Korea Selatan. 

Tugas itu membuat sang pembunuh bayaran harus melindungi para saksi menggunakan cara yang tak biasa. Jika menerima drama ini maka Lee Do Hyun akan berperan sebagai sang pembunuh bayaran.

Sejauh ini, tim produksi belum mengumumkan cast lain yang digaet untuk membintangi Destroyer of Destruction. Namun sutradara The First Responder, Shin Kyung Soo, dipastikan akan mengarahkan drama ini.

Lee Do Hyun
Lee Do Hyun Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama Destroyer of Destruction. (Foto: Musinsa Standard)

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