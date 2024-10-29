Kim Tae Ri dan Park Bo Gum Jadi Host MAMA Awards 2024

Kim Tae Ri dan Park Bo Gum Jadi Host MAMA Awards 2024 di Jepang dan AS. (Foto: Marie Claire./Esquire)

SEOUL - Kim Tae Ri dan Park Bo Gum didapuk menjadi host MAMA Awards yang akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 21 November 2024. Hal itu diumumkan Yoon Shin Hye, Chief Producer MAMA 2024.

“Park Bo Gum sudah bersama MAMA sejak awal. Dia adalah sosok storyteller yang luar biasa dan menjadi representatif acara ini,” ujar Yoon dalam keterangannya seperti dikutip dari YTN, pada Selasa (29/10/2024).

Kim Tae Ri Jadi Host MAMA Awards 2024 di Jepang. (Foto: CJ ENM)

Sementara itu, Kim Tae Ri akan memandu MAMA Awards hari kedua yang akan digelar di Jepang, pada 22 November 2024. “Aku menghormati semua artis yang terlibat dalam acara itu dan tak sabar bersama mereka,” kata sang aktris.

Tak hanya kedua nama di atas, CJ ENM juga mengumumkan nama artis yang akan tampil sebagai pembaca penghargaan dalam ajang tersebut. Byeon Woo Seok, Seo In Guk, Gong Myung, Ahn Jae Hyun, dan Choi Hyun Wook akan tampil di Jepang.

Park Bo Gum Jadi Host MAMA Awards 2024 di Los Angeles, AS. (Foto: CJ ENM)

Sementara Park Seo Joon, Lee Junho, Im Siwan, Ma Dong Seok, Jung Ho Yeon, Moon Sang Min, Kim Hye Joon, Na Young Suk, Lee Joo Bin, dan Dex akan memeriahkan MAMA Awards 2024 di Amerika Serikat.

MAMA Awards 2024 akan digelar di dua negara, Amerika Serikat dan Jepang. Hari pertama digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, pada 21 November 2024. Kemudian lanjut di Kyocera Dome, Osaka, Jepang, pada 22 dan 23 November 2024.*

(SIS)