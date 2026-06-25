Bisikan Gaib: Pengemudi Ojol Ini Tak Menyangka Godaan Malam Itu Diduga Berkaitan dengan Tumbal

JAKARTA - Rezeki nomplok di tengah kesulitan ekonomi mungkin terdengar seperti keberuntungan yang terjadi. Namun bagi Pak Rafli, seorang driver ojek online, pengalaman menemukan uang pecahan Ro100 ribu yang bertebaran di jalan justru berubah menjadi kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Pengakuan tersebut ia sampaikan dalam episode terbaru Bisikan Gaib bersama Robby Purba.

Pak Rafli mengaku mengalami kejadian itu tidak lama setelah dirinya mengalami kecelakaan yang membuatnya kesulitan mencari nafkah. Saat sedang menjalani order pada malam hari, ia sempat menerima pesanan yang kemudian dibatalkan di tengah perjalanan. Dengan perasaan kecewa, Pak Rafli melanjutkan perjalanan seorang diri di jalan yang mulai sepi.

Di tengah lamunan itulah pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Lembaran uang pecahan Rp100 ribu tampak beterbangan dan berserakan di sepanjang jalan. Jumlahnya disebut sangat banyak hingga membuatnya sempat terpikir untuk mengambil uang tersebut. Apalagi saat itu kondisi keuangannya sedang tidak baik setelah berbulan-bulan tidak bisa bekerja akibat kecelakaan.

Meski sempat tergoda, Pak Rafli memilih mengurungkan niatnya. Entah mengapa, ada perasaan tidak nyaman yang muncul saat dirinya hendak mendekati uang-uang tersebut. Keputusan itu ternyata membuatnya lega. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian tersebut kepada seorang kiai dan beberapa orang yang dianggap memahami hal-hal spiritual.

Jawaban yang diterimanya justru membuatnya semakin merinding. Menurut penjelasan yang ia dengar, uang yang ditemukannya diduga merupakan "uang tumbal" yang dipercaya sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu. Benarkah uang yang terlihat nyata di depan mata itu menyimpan misteri yang tak kasat mata? Saksikan cerita lengkap Pak Rafli hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.



(kha)

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