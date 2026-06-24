Debi Ceper Ceritakan Awal Mula Balap Lari Malam yang Tengah Viral di Jambi

JAKARTA - Kesuksesan Debi Ceper sebagai kreator konten ternyata tidak diraih dalam semalam. Dalam segmen Bongkar bersama Azia Riza, pria yang dikenal lewat gaya humornya yang khas itu membongkar perjalanan hidup penuh perjuangan yang pernah ia lalui sebelum akhirnya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

Sebelum menjadi content creator dan artis internet, Debi mengaku pernah menjalani berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai dari menjadi pengemudi ojek online, tukang parkir, kenek bangunan, hingga bekerja di sejumlah tempat usaha. Berbagai pekerjaan tersebut menjadi bagian dari pejuangannya untuk terus bertahan dan mengejar mimpir di dunia hiburan.

Tak hanya aktif membuat konten, Debi juga sempat mencuri perhatian publik lewar kegiatan balap lari malam yang digagasnya. Kegiatan tersebut muncul sebagai alternatif positif untuk mengurangi balap liar di daerahnya. Tak disangka, ide sederhana itu mendapat dukungan dari berbagai pihak hingga berkembang menjadi kegiatan yang diminati banyak anak muda.

Perjalanan Debi Ceper di dunia hiburaan juga semakin berkembang ketika dirinya mendapat kesempatan bermain dalam film layar lebar. Meski pernah mengalami masa-massa sulit, dihujat di media sosial, hingga merassakan naik turunnya popularitas sebagai kretor konetn, Debi memilih tetap bertahan. Menurutnya, tantangan terbesar bukanlah menjadi terkenal, melainkan mempertahankan konsistensi dan terus berkarya di tengah berbagai penilaian publik.

Seperti apa cerita lengkap Debi Ceper saat menjadi tukang parkir, kenek bangunan, hingga akhirnya berhasil menembus industri film Indonesia? Benarkah ada pengalaman pahit yang hampir membuatnya menyerah mengejar mimpi? Temukan jawaabannya dan saksikan kisah selengkahpnya hanya di channel YouTube @aziarizza.



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri