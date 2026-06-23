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Syuting Film di Tengah Badai, Anneth Delicia Bongkar Pengalaman Paling Chaos di Lokasi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |21:00 WIB
Syuting Film di Tengah Badai, Anneth Delicia Bongkar Pengalaman Paling <i>Chaos</i> di Lokasi
Anneth Delicia
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JAKARTA - Suasana dalam episode baru Bongkar bersama Azia Riza mendadak berubah jadi semakin hidup ketika Anneth Delicia tak hanya membahas kehidupan pribadinya, tetapi juga membuka cerita di balik layar proses syuting yang pernah ia jalani. Obrolan yang awalnya ringan berubah jadi penuh cerita seru, mulai dari pengalaman pindah kota hingga situasi tak terduga saat berada di lokasi syuting.

Seolah sedang diajak menyusuri perjalanan hidupnya, Anneth Delicia menceritakan bahwa dirinya lahir dan besar di Balikpapan, sempat tinggal di Manado saat masa sekolah, lalu menetap di Jakarta untuk fokus berkarir di dunia hiburan. Perpindahan kota tersebut membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan karakter orang yang ia temui di industri hiburan.

Suasana semakin menarik ketika Anneth Delicia membahas pengalaman syuting film yang ia jalani. la mengaku pernah menghadapi kondisi tak terduga di lokasi, termasuk cuaca ekstrem yang membuat proses produksi harus tertunda. Salah satu pengalaman paling diingat adalah saat syuting di area alam terbuka dan tiba-tiba terjadi badai, sehingga seluruh jadwal harus di atur ulang demi keamanan tim produksi.

Tidak hanya soal dunia seni peran, Anneth Delicia juga membuka sisi lain kehidupannya di luar panggung. Ia memiliki bisnis press-on nails yang ia kembangkan sendiri sebagai bentuk ekspresi kreatif. Produk tersebut dirancang dengan sentuhan personal dan menjadi salah satu cara Anneth Delicia menyalurkan minatnya di bidang kecantikan sekaligus bisnis.

Di balik semua cerita tersebut, segmen "Bongkar" ini memperlihatkan bahwa Anneth Delicia bukan hanya seorang penyanyi dan aktris, tetapi juga sosok muda yang terus berkembang melalui berbagai pengalaman, baik di dunia hiburan maupun usaha kreatif.
 

(kha)

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