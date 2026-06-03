Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dari Hobi Jadi Bisnis, Feliciwa Bangun Kafe Bebek di Malang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |19:38 WIB
Dari Hobi Jadi Bisnis, Feliciwa Bangun Kafe Bebek di Malang
Feliciwa
A
A
A

JAKARTA - Nama Feliciwa memang sudah identik dengan konten-konten unik bersama hewan peliharaannya. Namun siapa sangka, content creator satu ini juga punya bisnis antimainstream berupa kafe bertema bebek di Malang yang sukses mencuri perhatian banyak orang. Bukan sekadar tempat nongkrong biasa, kafe ini menghadirkan konsep interaktif dengan bebek hidup yang bebas berkeliaran dan jadi daya tarik utama pengunjung.

Dalam segmen Bongkar bersama Azia Rizza, suasana langsung terasa pecah sejak awal kunjungan. Azia Rizza dibuat terkejut melihat sisi lain kehidupan Feliciwa yang tak kalah unik dari persona di media sosialnya. Mulai dari konsep kafe yang nyeleneh hingga cerita di balik kecintaannya pada hewan, semuanya sukses bikin suasana jadi seru sekaligus penuh tawa.

Momen paling kocak terjadi saat obrolan berlangsung santai dan penuh candaan. Azia Rizza mendadak disamakan dengan bekicot oleh Feliciwa, yang sontak membuat suasana semakin absurd dan menghibur. Candaan receh tersebut langsung jadi salah satu highlight paling memorable sepanjang episode.

Menariknya, bagi Feliciwa, kehadiran bebek dan hewan-hewan lain di kafenya bukan hanya gimmick bisnis semata. Ia mengaku seluruh konsep tersebut lahir dari kecintaannya pada hewan peliharaan yang sudah ia rawat sejak lama. Tak heran, kafe ini terasa begitu personal karena benar-benar merepresentasikan kehidupan sehari-harinya.

Bukan cuma membahas soal bisnis kafe, Feliciwa juga membagikan berbagai cerita tak terduga yang bikin Azia Rizza berkali-kali dibuat melongo sekaligus tertawa. Saksikan kisah selengkapnya di channel YouTube @aziarizza.

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/33/3222298//ruben_onsu-ZIBg_large.jpg
Ruben Onsu Sindir Sosok yang Pernah Ia Angkat dari Lumpur, Singgung Sarwendah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/33/3222282//marissya_icha-r2lE_large.jpg
Marissya Icha Tegaskan Sudah Mundur dari Hanania Travel usai Jadi Sasaran Kemarahan Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/33/3222277//maudy_ayunda_di_aceh_timur-YEqy_large.JPG
Maudy Ayunda Datang ke Aceh Timur Pascabanjir, Paparkan Momen Paling Membekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/33/3222276//raffi_ahmad_masuk_rs-QGgh_large.JPG
Raffi Ahmad Dilarikan ke RS hingga Masuk Ruang Operasi, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/33/3222226//ussy_comeback_bermusik-FTvs_large.jpg
Comeback Nyanyi Setelah Belasan Tahun Vakum, Ussy Sulistiawaty: Rasanya Kayak Hidup Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/33/3222183//ruben_onsu-3Xyd_large.jpg
Ruben Onsu Sedih dan Merasa Asing, Chat ke Anak 25 April Baru Dibalas 1 Mei
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement