Dari Hobi Jadi Bisnis, Feliciwa Bangun Kafe Bebek di Malang

JAKARTA - Nama Feliciwa memang sudah identik dengan konten-konten unik bersama hewan peliharaannya. Namun siapa sangka, content creator satu ini juga punya bisnis antimainstream berupa kafe bertema bebek di Malang yang sukses mencuri perhatian banyak orang. Bukan sekadar tempat nongkrong biasa, kafe ini menghadirkan konsep interaktif dengan bebek hidup yang bebas berkeliaran dan jadi daya tarik utama pengunjung.

Dalam segmen Bongkar bersama Azia Rizza, suasana langsung terasa pecah sejak awal kunjungan. Azia Rizza dibuat terkejut melihat sisi lain kehidupan Feliciwa yang tak kalah unik dari persona di media sosialnya. Mulai dari konsep kafe yang nyeleneh hingga cerita di balik kecintaannya pada hewan, semuanya sukses bikin suasana jadi seru sekaligus penuh tawa.

Momen paling kocak terjadi saat obrolan berlangsung santai dan penuh candaan. Azia Rizza mendadak disamakan dengan bekicot oleh Feliciwa, yang sontak membuat suasana semakin absurd dan menghibur. Candaan receh tersebut langsung jadi salah satu highlight paling memorable sepanjang episode.

Menariknya, bagi Feliciwa, kehadiran bebek dan hewan-hewan lain di kafenya bukan hanya gimmick bisnis semata. Ia mengaku seluruh konsep tersebut lahir dari kecintaannya pada hewan peliharaan yang sudah ia rawat sejak lama. Tak heran, kafe ini terasa begitu personal karena benar-benar merepresentasikan kehidupan sehari-harinya.

Bukan cuma membahas soal bisnis kafe, Feliciwa juga membagikan berbagai cerita tak terduga yang bikin Azia Rizza berkali-kali dibuat melongo sekaligus tertawa. Saksikan kisah selengkapnya di channel YouTube @aziarizza.

(kha)

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