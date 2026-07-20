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Bisikan Gaib: Warung Bakso Ibunya Mendadak Janggal, Mas Den Curiga Teror Santet Dimulai!

Retno Pramesti Rusdiani , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |22:01 WIB
Bisikan Gaib: Warung Bakso Ibunya Mendadak Janggal, Mas Den Curiga Teror Santet Dimulai!
Bisikan Gaib
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JAKARTA - Episode terbaru Bisikan Gaib bersama Robby Purba kembali menghadirkan kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Kali ini, Mas Den kembali membuka cerita yang lebih lengkap mengenai tragedi yang menghancurkan keluarganya. Setelah sebelumnya menjadi sorotan dalam episode Perang Dukun, Mas Den mengungkap kronologi yang menurutnya. menjadi awal dari berbagai teror misterius hingga diduga merenggut nyawa hampir seluruh anggota keluarganya.

Mas Den bercerita bahwa semua bermula ketika sang ibu membuka usaha warung bakso dan sembako. Awalnya usaha tersebut berjalan sangat lancar dan memiliki banyak pelanggan. Namun, suasana berubah ketika berbagai kejanggalan mulai bermunculan. Sayuran yang masih segar tiba-tiba membusuk, bakso cepat basi tanpa alasan yang jelas, hingga sang ibu menemukan benda-benda mencurigakan di depan warung setiap pagi.

Seiring berjalannya waktu, berbagai peristiwa aneh semakin sering terjadi. Menurut pengakuan Mas Den, teror tersebut perlahan tidak hanya mempengaruhi usaha keluarganya, tetapi juga kehidupan seluruh anggota keluarga. Dalam perbincangan bersama Robby Purba, Mas Den mengaku percaya bahwa rangkaian kejadian tersebut menjadi awal bagi musibah panjang yang akhirnya membuat dirinya kehilangan ibu, ayah, hingga saudara-saudaranya.

Kisah ini juga semakin menarik karena sebelumnya tiga praktisi spiritual yang hadir di program Perang Dukun sama-sama mengaku merasakan adanya serangan gaib yang dialami Mas Den.

Benarkah semua keanehan yang dialami keluarga Mas Den menjadi pertanda awal dari dugaan santet yang menghancurkan keluarganya?? Ataukah masih ada fakta lain yang belum terungkap? Saksikan cerita lengkapnya hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.
 

(kha)

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Topik Artikel :
santet Robby Purba Bisikan gaib
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