Shunies Itu Siapa? Yongshun Akhirnya Ungkap Arti di Balik Nama Ini!

Yongshun dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para penggemarnya sampai memberikan nama khusus, yaitu Shunies. (Foto: iNews Media Group)

JAKARTA - Kesuksesan seorang content creator tidak hanya ditentukan oleh jumlah penonton atau banyaknya konten viral yang dihasilkan. Di balik perjalanan kariernya, Yongshun juga dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para penggemarnya yang selama ini setia mendukung berbagai karya yang dibuatnya.

Tak banyak yang mengetahui bahwa para pengikut Yongshun di Instagram memiliki nama khusus, yaitu Shunies. Sebutan tersebut menjadi identitas yang lahir dari kedekatan yang terjalin antara Yongshun dan para penggemarnya di media sosial. Nama itu juga menjadi simbol kebersamaan yang terus tumbuh seiring bertambahnya jumlah pengikutnya.

Tak hanya fokus membangun komunitas penggemar, Yongshun juga mulai mengembangkan komunitas kreator bernama Creashun House. Komunitas tersebut menjadi wadah untuk saling bertukar ide, berdiskusi, dan berbagi pengalaman seputar dunia kreatif serta pembuatan konten digital.

Menurut Yongshun, komunitas yang positif dapat menjadi tempat berkembang bagi banyak orang. Melalui lingkungan yang mendukung, para anggota dapat saling memberikan motivasi, inspirasi, hingga peluang kolaborasi yang bermanfaat untuk perkembangan masing-masing.

Ke depan, Yongshun berharap Shunies dan Creashun House dapat terus berkembang menjadi komunitas yang semakin aktif dan produktif. Berbagai aktivitas komunitas serta konten-konten terbaru Yongshun terus dibagikan melalui akun Instagram @its.yongshun.

(ant)

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