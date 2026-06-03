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Kirain Bule, Ternyata Pencinta Bebek! Cerita Unik Feliciwa Bikin Penasaran

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |22:04 WIB
Kirain Bule, Ternyata Pencinta Bebek! Cerita Unik Feliciwa Bikin Penasaran
Feliciwa ungkap awal mula kecintaannya pada bebek di segmen Bongkar bersama Azia Rizza. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Content creator Feliciwa kembali mencuri perhatian lewat cerita unik di balik kesehariannya. Tampil dengan paras yang kerap membuatnya disebut "bule Jowo", Feliciwa ternyata memiliki hobi tak biasa, yakni memelihara 14 ekor bebek yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri.

Dalam segmen Bongkar bersama Azia Rizza, Feliciwa mengungkap awal mula kecintaannya pada bebek. Semua bermula dari satu ekor bebek pemberian keluarga, yang kemudian berkembang hingga kini ia memiliki banyak peliharaan. Dari semuanya, seekor bebek bernama Cimi menjadi yang paling spesial karena dianggap paling pintar dan paling dekat dengannya.

Tak cuma menghadirkan konten lucu, kedekatan Feliciwa dengan hewan peliharaannya juga sempat membawa momen pengalaman tak terlupakan. Saat sedang syuting, matanya tiba-tiba terkena sosoran bebek hingga mengalami luka di area sensitif. Insiden tersebut membuat Feliciwa harus memakai pelindung khusus pada mata selama proses pemulihan.

Meski sempat mengalami kejadian yang cukup bikin ngilu, Feliciwa mengaku tak kapok. Baginya, kehadiran hewan-hewan peliharaan justru menjadi sumber healing dan penghibur di tengah aktivitas yang padat.

Bukan cuma soal bebek dan konten viral, Feliciwa juga membagikan banyak cerita tak terduga lainnya yang sukses membuat Azia Rizza ikut terhibur sekaligus terkejut. Saksikan obrolan lengkapnya di channel YouTube @aziarizza.

(ant)

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